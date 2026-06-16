코오롱FnC, 패션 넘어 IP 사업 뛰어든다…'V본부' 개편

사내독립기업 형태로 조직 개편…오리지널·외부 IP 투트랙 전개

하이브·네이버웹툰 출신 황보상우 CIPO 주도…문화 콘텐츠 확장 추진

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 코오롱인더스트리FnC부문이 IP를 기반으로 한 신사업에 본격적으로 나선다. 기존 패션 사업의 기획·제조 역량에 콘텐츠와 팬덤 비즈니스 경험을 결합해 패션을 넘어 문화 확장형 비즈니스로 사업 영역을 넓히겠다는 전략이다.

16일 코오롱FnC는 IP 신사업을 전담할 'V본부'를 사내독립기업 형태로 6월 조직 개편했다고 밝혔다. V본부는 기존 코오롱몰 운영 기능을 완전히 분리하고 신사업에 집중하는 독립 조직으로 운영된다. 빠른 의사결정과 실행 속도를 확보하는 동시에 분기별 게이트 점검을 통해 사업성을 단계적으로 검증하는 체계를 갖췄다.

코오롱FnC가 올해 IP(지적재산권)를 기반으로 한 신사업을 본격화한다. [사진=코오롱FnC 제공]

신사업은 코오롱FnC의 본질인 패션에서 출발하되 라이프스타일과 문화 콘텐츠 전반으로 확장하는 방식으로 전개된다. 사업 방향은 코오롱FnC가 직접 기획한 지적재산권과 상표권을 활용하는 '오리지널 IP', 국내외 셀러브리티와 캐릭터 등 외부 IP를 결합하는 '외부 IP' 두 갈래다. 브랜드 론칭과 마케팅에서는 코오롱FnC 사명을 전면에 내세우지 않고, 팬덤 중심의 독립적인 브랜드 전략을 펼친다는 점도 특징이다.

V본부는 황보상우 CIPO가 본부장으로서 총괄한다. 황보 본부장은 하이브의 스토리 사업 부문 대표를 지냈고, 네이버웹툰 콘텐츠 제작 자회사 스튜디오 리코를 설립한 글로벌 IP 전략 전문가다. 코오롱FnC는 패션 기획·제조 역량에 IP·콘텐츠 사업 경험을 더해 새로운 글로벌 IP 비즈니스를 선보인다는 구상이다.

V본부는 'Fan to Mass, Mass to Universe'를 전략 슬로건으로 내걸었다. 핵심 팬층을 만들고 이를 대중으로 확장한 뒤, 구축한 세계관을 글로벌 시장으로 키운다는 의미다. 황보상우 CIPO는 "패션은 문화라는 큰 범주 안에서 변주되며, 팬덤 기반 비즈니스는 패션을 넘어 어떤 분야로도 확장할 수 있다"며 "V본부는 핵심 팬층을 만드는 데 총력을 다하겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com