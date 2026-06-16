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[기고] AI, 미래 학교 변화를 주도…인간성 교육의 필요성 대두

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AI 핵심 요약

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  • 박정인 교수가 2050년과 2100년 미래학교에서 AI가 맞춤형 학습을 담당하고 학교가 창조 허브로 변모할 것이라 전망했다.
  • AI가 지식을 가르치는 시대일수록 학교는 공동체 속 인간성·사회성을 기르는 공간이 되어야 한다고 했다.
  • 초개인화 교육이 민주주의와 공동체 의식을 약화시킬 위험을 지적하며, 교사는 인간 완성을 코디네이팅하는 역할을 맡게 될 것이라 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

박정인 덕성여대 AI DynaInfo 연구소 연구교수

2100년의 학교는 어떤 모습일까. 아침 9시를 알리던 종소리는 사라지고, 교실마다 늘어서 있던 책상도 더 이상 필요하지 않을지 모른다. 학생들은 각자의 생체리듬에 맞춰 학습 공간에 들어오고 인공지능(AI)은 개개인의 수준과 성향, 집중도와 흥미를 실시간 분석해 가장 적합한 교육을 제공한다.

학교는 더 이상 지식을 전달하는 공간이 아니라 창조와 협업을 위한 플랫폼, 이른바 '창조 허브'로 변모할 가능성이 크다. 이러한 전망은 공상과학 영화 속 이야기가 아니다. 미국은 할리우드가 꿈꾸면 곧이어 산업이 그 꿈을 실현시켜왔다. 결국 수많은 미국 AI 기업들은 새로운 세상의 가능성을 우리에게 보여주었다.

생성형 AI는 이미 개인 맞춤형 학습을 제공하기 시작했고, 가상현실(VR)과 증강현실(AR)은 교실의 물리적 한계를 허물고 있다. 학령인구 감소와 입시 중심 교육체제의 변화 역시 학교의 역할 재정립을 요구하고 있다. OECD와 UNESCO가 미래 교육의 핵심 역량으로 창의성, 협업 능력, 문제해결력, 디지털 리터러시를 강조하는 이유도 여기에 있다.

박정인 교수.

어쩌면 2050년에는 AI가 대부분의 교과 학습을 담당할 수 있을지 모른다. 학생마다 다른 설명 방식을 제공하고, 난이도를 조절하며, 학습 과정 전체를 실시간으로 관리하는 일에서 AI는 인간 교사보다 훨씬 뛰어난 성과를 보일 가능성이 높다. 그렇다면 교사는 사라질까.

오히려 반대일 수 있다. AI는 수학 문제를 설명할 수 있지만 친구와의 갈등을 해결하는 법을 가르치지는 못한다. AI는 과학 원리를 설명할 수 있지만 타인의 아픔에 공감하는 법을 체득하게 하지는 못한다. 인간이 공동체 안에서 살아가기 위해 필요한 배려와 책임, 존중과 협력의 가치는 여전히 인간과 인간의 관계 속에서 형성된다. 미래 교육의 핵심 과제는 얼마나 많은 지식을 가르칠 것인가가 아니라 어떤 인간을 길러낼 것인가로 이동하고 있다.

오히려 더 우려해야 할 것은 초개인화 교육이 가져올 부작용이다. AI는 학생에게 가장 적합한 환경을 제공한다. 학습자의 수준에 맞춰주고, 관심사에 맞춰주고, 속도에 맞춰준다. 문제는 인간 사회는 그렇게 작동하지 않는다는 점이다. 현실은 불편함의 연속이다. 직장에서는 까다로운 상사를 만나고, 무능한 동료와 협력해야 하며, 때로는 부당한 비판도 감내해야 한다. 민주주의 역시 마찬가지다. 나와 다른 생각을 가진 사람과 토론하고 타협하며 살아가는 제도다.

네비우스 그룹 [사진=업체 제공]

그러나 초개인화된 환경은 끊임없이 "나에게 맞는 세상"만 보여줄 가능성이 있다. 실패를 경험하지 못한 사람은 좌절을 견디기 어렵다. 갈등을 경험하지 못한 사람은 타협을 배우기 어렵다. 불편함을 견디지 못하는 사람은 공동체를 유지하기 어렵다. 교육의 본질은 어쩌면 성공을 가르치는 것이 아니라 실패를 견디는 힘, 회복 탄력성을 길러주는 데 집중될지도 모른다.

더 큰 문제는 민주주의의 기반이 약화될 수 있다는 점이다. 공교육은 단순한 학습기관이 아니다. 서로 다른 가정환경과 가치관을 가진 학생들이 함께 생활하며 사회적 규범을 배우는 공간이다. 다양한 사람들과 부딪히고 협력하는 과정 자체가 민주주의 교육이다. 만약 교육이 지나치게 개인화된다면 학생들은 공동체보다 개인에 익숙해질 수 있다. 공적 가치보다 개인의 만족을 우선하게 될 수도 있다.

사회 전체의 관점에서 본다면 이는 교육의 진보가 아니라 또 다른 위험일 수 있다. 그래서 미래 학교의 역할은 사라지는 것이 아니라 오히려 더욱 선명해질 가능성이 높다. AI가 지식을 가르치는 시대일수록 학교는 인간을 가르쳐야 한다. 집에서는 AI와 공부하고 학교에서는 사람과 성장하는 구조가 미래 교육의 표준이 될 수 있다. 학교는 팀 프로젝트와 토론, 예술과 스포츠, 봉사와 공동체 활동을 통해 사회성을 배우는 공간으로 변화할 것이다.

결국 2050년 교육의 성패는 AI가 얼마나 똑똑해지는가에 달려 있지 않다. AI 시대에도 인간다움을 지켜낼 수 있는가. 사라지는 것은 학교가 아니라 산업화 시대의 학교일지 모른다. 그리고 새롭게 등장할 학교의 가장 중요한 교과목은 수학도 과학도 아닌, 인간 그 자체로서의 완성을 향해가며 그 과정을 기록하고 제안하는 코디네이터가 선생님이라는 이름을 사용하게 될 것이다. 아이들에게 온라인 세상은 이미 자신을 표현하고 정체성을 찾는 곳이며 새로 당선된 교육감들은 AI 시대 교육의 역할을 학교와 교실로 제한해서는 안될 것이다.

앤스로픽.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.06.16 mj72284@newspim.com

박정인 교수(법학박사)는 대통령 국가지식재산위원회 본위원회 위원, 문체부 저작권보호심의위원회 심의위원, 문체부 여론집중도조사위원회 상임위원, 인터넷주소분과위원회, 웹콘텐츠 활성화위원회 자문위원, 강동구 공직자윤리위원회 심의위원, 경찰청 사이버범죄 강사 등 여러 국가 위원을 역임했다. 공공기관 대상 법령입안강의를 하며, 대학에서 특허법, 저작권법, 산업보안법, 과학기술법, 정보보안법, 디지털증거법, ICT트러스트공학, 일반 산업안전, 중대재해법 등을 강의한다. 한국인터넷진흥원, 한국콘텐츠진흥원, 인텔리콘 메타연구소, 해인예술법연구소, 숙명여대 초빙교수, 단국대 연구교수 등을 역임했다.

 

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B-52, 캘리포니아 기지서 추락 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미 공군의 B-52 전략 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락했다. 기지 측이 소셜 미디어 엑스(X)에 게시한 글에 따르면, 이날 오전 11시 20분 추락 사고가 발생했고 구조대가 즉각 현장 대응에 나섰다. 엑스에 올라온 사진에 따르면 사고 직후 기지 상공으로 연기 기둥이 치솟는 모습이 목격됐다. 통상 5명의 승무원이 탑승하는 B-52 폭격기는 냉전 이후 미 공군의 핵심 전력으로 자리 잡아 왔다. 보잉사가 제작한 이 항공기는 애초 원거리 핵 공격용으로 설계됐으나, 이후 이라크와 아프가니스탄에서의 수십 년에 걸친 군사 작전은 물론, 최근에는 이란을 상대로 한 표격 타격 임무까지 수행했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 공군은 B-52의 1960년대 구형 엔진을 연료 효율이 더 높은 현대식 엔진으로 교체할 계획이다. 이 새로운 엔진과 기타 성능 개량 작업을 통해 이 폭격기는 앞으로도 계속 현역으로 남을 수 있을 것으로 예상된다. 2026년 6월 15일 미국 캘리포니아주 에드워즈에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 후 에드워즈 공군기지에서 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-06-16 05:35
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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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