[기고] AI, 미래 학교 변화를 주도…인간성 교육의 필요성 대두

박정인 덕성여대 AI DynaInfo 연구소 연구교수

2100년의 학교는 어떤 모습일까. 아침 9시를 알리던 종소리는 사라지고, 교실마다 늘어서 있던 책상도 더 이상 필요하지 않을지 모른다. 학생들은 각자의 생체리듬에 맞춰 학습 공간에 들어오고 인공지능(AI)은 개개인의 수준과 성향, 집중도와 흥미를 실시간 분석해 가장 적합한 교육을 제공한다.

학교는 더 이상 지식을 전달하는 공간이 아니라 창조와 협업을 위한 플랫폼, 이른바 '창조 허브'로 변모할 가능성이 크다. 이러한 전망은 공상과학 영화 속 이야기가 아니다. 미국은 할리우드가 꿈꾸면 곧이어 산업이 그 꿈을 실현시켜왔다. 결국 수많은 미국 AI 기업들은 새로운 세상의 가능성을 우리에게 보여주었다.

생성형 AI는 이미 개인 맞춤형 학습을 제공하기 시작했고, 가상현실(VR)과 증강현실(AR)은 교실의 물리적 한계를 허물고 있다. 학령인구 감소와 입시 중심 교육체제의 변화 역시 학교의 역할 재정립을 요구하고 있다. OECD와 UNESCO가 미래 교육의 핵심 역량으로 창의성, 협업 능력, 문제해결력, 디지털 리터러시를 강조하는 이유도 여기에 있다.

박정인 교수.

어쩌면 2050년에는 AI가 대부분의 교과 학습을 담당할 수 있을지 모른다. 학생마다 다른 설명 방식을 제공하고, 난이도를 조절하며, 학습 과정 전체를 실시간으로 관리하는 일에서 AI는 인간 교사보다 훨씬 뛰어난 성과를 보일 가능성이 높다. 그렇다면 교사는 사라질까.

오히려 반대일 수 있다. AI는 수학 문제를 설명할 수 있지만 친구와의 갈등을 해결하는 법을 가르치지는 못한다. AI는 과학 원리를 설명할 수 있지만 타인의 아픔에 공감하는 법을 체득하게 하지는 못한다. 인간이 공동체 안에서 살아가기 위해 필요한 배려와 책임, 존중과 협력의 가치는 여전히 인간과 인간의 관계 속에서 형성된다. 미래 교육의 핵심 과제는 얼마나 많은 지식을 가르칠 것인가가 아니라 어떤 인간을 길러낼 것인가로 이동하고 있다.

오히려 더 우려해야 할 것은 초개인화 교육이 가져올 부작용이다. AI는 학생에게 가장 적합한 환경을 제공한다. 학습자의 수준에 맞춰주고, 관심사에 맞춰주고, 속도에 맞춰준다. 문제는 인간 사회는 그렇게 작동하지 않는다는 점이다. 현실은 불편함의 연속이다. 직장에서는 까다로운 상사를 만나고, 무능한 동료와 협력해야 하며, 때로는 부당한 비판도 감내해야 한다. 민주주의 역시 마찬가지다. 나와 다른 생각을 가진 사람과 토론하고 타협하며 살아가는 제도다.

네비우스 그룹 [사진=업체 제공]

그러나 초개인화된 환경은 끊임없이 "나에게 맞는 세상"만 보여줄 가능성이 있다. 실패를 경험하지 못한 사람은 좌절을 견디기 어렵다. 갈등을 경험하지 못한 사람은 타협을 배우기 어렵다. 불편함을 견디지 못하는 사람은 공동체를 유지하기 어렵다. 교육의 본질은 어쩌면 성공을 가르치는 것이 아니라 실패를 견디는 힘, 회복 탄력성을 길러주는 데 집중될지도 모른다.

더 큰 문제는 민주주의의 기반이 약화될 수 있다는 점이다. 공교육은 단순한 학습기관이 아니다. 서로 다른 가정환경과 가치관을 가진 학생들이 함께 생활하며 사회적 규범을 배우는 공간이다. 다양한 사람들과 부딪히고 협력하는 과정 자체가 민주주의 교육이다. 만약 교육이 지나치게 개인화된다면 학생들은 공동체보다 개인에 익숙해질 수 있다. 공적 가치보다 개인의 만족을 우선하게 될 수도 있다.

사회 전체의 관점에서 본다면 이는 교육의 진보가 아니라 또 다른 위험일 수 있다. 그래서 미래 학교의 역할은 사라지는 것이 아니라 오히려 더욱 선명해질 가능성이 높다. AI가 지식을 가르치는 시대일수록 학교는 인간을 가르쳐야 한다. 집에서는 AI와 공부하고 학교에서는 사람과 성장하는 구조가 미래 교육의 표준이 될 수 있다. 학교는 팀 프로젝트와 토론, 예술과 스포츠, 봉사와 공동체 활동을 통해 사회성을 배우는 공간으로 변화할 것이다.

결국 2050년 교육의 성패는 AI가 얼마나 똑똑해지는가에 달려 있지 않다. AI 시대에도 인간다움을 지켜낼 수 있는가. 사라지는 것은 학교가 아니라 산업화 시대의 학교일지 모른다. 그리고 새롭게 등장할 학교의 가장 중요한 교과목은 수학도 과학도 아닌, 인간 그 자체로서의 완성을 향해가며 그 과정을 기록하고 제안하는 코디네이터가 선생님이라는 이름을 사용하게 될 것이다. 아이들에게 온라인 세상은 이미 자신을 표현하고 정체성을 찾는 곳이며 새로 당선된 교육감들은 AI 시대 교육의 역할을 학교와 교실로 제한해서는 안될 것이다.

앤스로픽.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.06.16 mj72284@newspim.com

박정인 교수(법학박사)는 대통령 국가지식재산위원회 본위원회 위원, 문체부 저작권보호심의위원회 심의위원, 문체부 여론집중도조사위원회 상임위원, 인터넷주소분과위원회, 웹콘텐츠 활성화위원회 자문위원, 강동구 공직자윤리위원회 심의위원, 경찰청 사이버범죄 강사 등 여러 국가 위원을 역임했다. 공공기관 대상 법령입안강의를 하며, 대학에서 특허법, 저작권법, 산업보안법, 과학기술법, 정보보안법, 디지털증거법, ICT트러스트공학, 일반 산업안전, 중대재해법 등을 강의한다. 한국인터넷진흥원, 한국콘텐츠진흥원, 인텔리콘 메타연구소, 해인예술법연구소, 숙명여대 초빙교수, 단국대 연구교수 등을 역임했다.