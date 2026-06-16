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에너지 안보 요충지로 뜨는 오송…전력거래소 중부본부 새 둥지

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AI 핵심 요약

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  • 한국전력거래소 중부본부가 16일 청주 오송에서 개청했다.
  • 오송 청사는 재난 때 나주 본사를 대신할 예비 컨트롤타워로 설계했다.
  • 충북도는 오송 이전으로 에너지 안보와 산업 기반이 강화될 것으로 봤다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

한국전력거래소, 중·북부권 전력관제·재난 백업 맡는 핵심 거점 가동

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 대한민국 중·북부권 전력 계통을 책임질 한국전력거래소 중부본부가 충북 청주 오송에서 본격 가동에 들어가며 국가 에너지 안보 지형이 재편되고 있다.

중부 본부는 전력 시장 운영과 계통 관제를 총괄하는 한국전력거래소의 핵심 조직으로 새 청사 준공을 계기로 중·북부권 전력망 운영과 안정화 업무를 전담하게 된다.

한국전력거래소 중부본부 개청식.[사진=충북도] 2026.06.16 baek3413@newspim.com

이번에 문을 연 오송 청사는 전남 나주 본사 관제센터에 비상 상황이나 재난이 발생했을 때 국가 전력 계통의 컨트롤타워 기능을 전면 대체할 수 있도록 설계됐다.

전력 관제 시스템, 통신망, 비상 전원 등 주요 인프라를 이원화해 '재난 백업 기지' 역할을 수행하도록 해 대규모 정전이나 사이버 공격 등 위기에도 전력 계통 운영이 중단되지 않도록 하는 데 초점을 맞췄다.

이로써 오송은 평상시에는 중·북부 전력 관제 거점으로, 위기 시에는 국가 전력 계통의 예비 컨트롤타워로 기능하는 이중 안전판을 갖추게 됐다.

16일 중부본부에 따르면 전날 열린 중부 본부 개청식에는 이복원 충북도 경제부지사, 이호현 기후에너지환경부 2차관, 김동철 한국전력공사 사장, 신병대 청주부시장, 김성진 한국전력거래소 이사장 등 에너지 관련 기관·기업 관계자 200여 명이 참석해 오송 시대 개막을 축하했다.

오송은 철도·도로가 연결된 교통 요충지이자 바이오, 이차 전지, 반도체 등 미래 첨단 산업이 빠르게 집적되고 있는 지역이다.

중부 본부의 오송 이전은 첨단 제조·연구시설에 대한 맞춤형 계통 운영과 전력 품질 관리가 가능해졌다는 점에서 지역 산업 전반의 성장 기반을 강화하는 효과가 기대된다.

이복원 충북도 경제부지사는 "이번 개소로 충북이 중·북부권 에너지 안보의 전략적 요충지로 도약했다"며 "중부 본부가 오송에서 대한민국 에너지의 새로운 미래를 밝혀 나가는 중심 기관으로 성장하길 기대한다"고 말했다.

baek3413@newspim.com

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B-52, 캘리포니아 기지서 추락 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미 공군의 B-52 전략 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락했다. 기지 측이 소셜 미디어 엑스(X)에 게시한 글에 따르면, 이날 오전 11시 20분 추락 사고가 발생했고 구조대가 즉각 현장 대응에 나섰다. 엑스에 올라온 사진에 따르면 사고 직후 기지 상공으로 연기 기둥이 치솟는 모습이 목격됐다. 통상 5명의 승무원이 탑승하는 B-52 폭격기는 냉전 이후 미 공군의 핵심 전력으로 자리 잡아 왔다. 보잉사가 제작한 이 항공기는 애초 원거리 핵 공격용으로 설계됐으나, 이후 이라크와 아프가니스탄에서의 수십 년에 걸친 군사 작전은 물론, 최근에는 이란을 상대로 한 표격 타격 임무까지 수행했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 공군은 B-52의 1960년대 구형 엔진을 연료 효율이 더 높은 현대식 엔진으로 교체할 계획이다. 이 새로운 엔진과 기타 성능 개량 작업을 통해 이 폭격기는 앞으로도 계속 현역으로 남을 수 있을 것으로 예상된다. 2026년 6월 15일 미국 캘리포니아주 에드워즈에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 후 에드워즈 공군기지에서 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-06-16 05:35
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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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