전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.16 (화)
KYD 디데이
문화·연예 문화·연예일반

속보

더보기

K팝 '허리' 키운다…문체부, 중소 기획사 10곳에 최대 3억 지원

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 문화체육관광부와 콘진원이 16일 중소 K팝 기획사 해외진출 지원사업 첫해 10개 그룹을 선정했다고 밝혔다
  • 대기업 대비 제작비·해외공연 횟수 격차가 커 중소 기획사에 연 최대 3억원, 최대 3년간 자율형 해외진출 자금을 지원한다
  • 리센느·싸이커스·튜넥스·키라스 등 선정 그룹들은 일본·미국·인도·말레이시아 등에서 공연·마케팅으로 글로벌 활동을 확대한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 중소 K팝 기획사의 해외 진출을 지원하는 '중소 기획사 글로벌 도약 지원' 사업을 올해 처음 시작하고, 1차 대상으로 10개 그룹을 선정했다고 16일 밝혔다.

문화체육관광부가 중소 K팝 기획사의 해외 진출을 지원하는 '중소 기획사 글로벌 도약 지원' 사업을 올해 처음 시작, 10개 그룹을 선정했다. 사진은 T세계적 K팝그룬 방탄소년단(BTS)의 서울 광화문광장 공연 전경. [사진= 뉴스핌 DB]

이 사업은 K팝 시장의 대형사 쏠림 현상에 대한 문제의식에서 출발했다. K팝 전체 수출액은 2024년 대비 올해 32.4% 증가하는 등 세계 시장에서 빠르게 성장하고 있지만, 2023년 기준 대기업의 연간 음악 제작비는 평균 431억 원인 반면 중소기업은 14억 9000만 원에 그쳤다. 해외 공연 횟수도 대기업이 연 83.4건인 데 비해 중소기업은 4건에 불과해 20배 넘는 격차가 존재했다.

정부는 매년 역량 있는 중소 기획사 10곳을 골라 연간 최대 3억 원을 지원하고, 성과에 따라 최대 3년간 연속 지원하기로 했다. 기존의 음반 제작이나 공연 등 항목별 칸막이식 지원 방식을 탈피해, 수출용 음반·뮤직비디오 제작, 해외 현지 마케팅, 해외 공연 개최 등 해외 진출에 필요한 분야를 기획사가 자율적으로 선택해 자금을 쓸 수 있도록 설계한 것이 특징이다.

이번에 선정된 10개 그룹은 더뮤즈엔터테인먼트 소속 5인조 리센느(RECENNE, 2024년 3월 데뷔), KQ엔터테인먼트 소속 10인조 싸이커스(xikers, 2023년 3월 데뷔), 아이에스티엔터테인먼트 소속 7인조 튜넥스(TUNEXX, 2026년 3월 데뷔), 린브랜딩 소속 6인조 키라스(KIIRAS, 2025년 5월 데뷔), 고양이수염 소속 5인조 밴드 캔트비블루(can't be blue, 2024년 6월 데뷔), 그레이엠엔터테인먼트 소속 6인조 82메이저(82MAJOR, 2023년 10월 데뷔), 파라스타엔터테인먼트 소속 3인조 빅오션(BigOcean, 2024년 4월 데뷔), 엠더블유엔터테인먼트 소속 6인조 유스피어(USPEER, 2025년 6월 데뷔), 비바이엔터테인먼트 소속 5인조 엑신(X:IN, 2023년 4월 데뷔), 엠앤에이치엔터테인먼트 소속 8인조 에잇턴(8TURN, 2023년 1월 데뷔)이다.

선정된 그룹들의 해외 행보는 다양하다. '거제 야호'로 대중에 얼굴을 알린 리센느는 최근 일본 케이콘에 이어 오는 8월 케이콘 LA 무대에도 오른다. 에이티즈 동생 그룹 격인 싸이커스는 미니 앨범과 유닛 프로젝트를 통해 일본 시장 공략에 속도를 낸다. 올해 3월 데뷔한 신인 튜넥스는 인도 뭄바이에서 특별 무대를 선보이고 현지에서 뮤직비디오를 촬영하는 등 신흥 시장 개척에 나선다. 키라스는 말레이시아 쇼케이스와 아시아 7개국 10개 도시 팬미팅을 계획하고 있다. 밴드 캔트비블루는 세계적 스트리밍 플랫폼 스포티파이의 신예 지원 프로그램 '스포티파이 레이다'에 공식 선정돼 글로벌 노출을 확대할 예정이다.

최성희 문체부 콘텐츠미디어산업관은 "케이팝의 지속 가능한 성장을 위해서는 산업의 허리인 중소 기획사가 성장할 수 있어야 한다"며 "이번 사업을 통해 또 다른 '중소의 기적'이 탄생하기를 바란다"고 말했다.

fineview@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
B-52, 캘리포니아 기지서 추락 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미 공군의 B-52 전략 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락했다. 기지 측이 소셜 미디어 엑스(X)에 게시한 글에 따르면, 이날 오전 11시 20분 추락 사고가 발생했고 구조대가 즉각 현장 대응에 나섰다. 엑스에 올라온 사진에 따르면 사고 직후 기지 상공으로 연기 기둥이 치솟는 모습이 목격됐다. 통상 5명의 승무원이 탑승하는 B-52 폭격기는 냉전 이후 미 공군의 핵심 전력으로 자리 잡아 왔다. 보잉사가 제작한 이 항공기는 애초 원거리 핵 공격용으로 설계됐으나, 이후 이라크와 아프가니스탄에서의 수십 년에 걸친 군사 작전은 물론, 최근에는 이란을 상대로 한 표격 타격 임무까지 수행했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 공군은 B-52의 1960년대 구형 엔진을 연료 효율이 더 높은 현대식 엔진으로 교체할 계획이다. 이 새로운 엔진과 기타 성능 개량 작업을 통해 이 폭격기는 앞으로도 계속 현역으로 남을 수 있을 것으로 예상된다. 2026년 6월 15일 미국 캘리포니아주 에드워즈에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 후 에드워즈 공군기지에서 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-06-16 05:35
사진
트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동