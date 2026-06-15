CJ제일제당, '사계절 김' 시대 연다…육상양식 상용화 속도

8월 천안 착공·내년 상반기 완공…기후위기·K-김 수요 확대 대응

국내 최초 전용 품종 확보…연중 균일 품질 김 생산 체계 구축

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = CJ제일제당이 육상양식 김 상용화에 속도를 낸다. 글로벌 시장에서 K-김 수요가 커지는 가운데 해수 온도 상승 등 기후위기로 해상양식 변동성이 확대되자, 육상에서 사계절 안정적으로 김을 생산하는 체계를 구축하겠다는 전략이다.

CJ제일제당은 충남 천안 지역에 '육상양식 김 상업화 시설'을 오는 8월 착공한다고 15일 밝혔다. 내년 상반기 완공 예정인 이 시설에서 생산되는 김은 '비비고 김' 제품으로 국내외 소비자에게 선보일 예정이다. 지자체, 어민과 협력해 지역 상생형 양식 모델도 구축한다.

경기도 수원시에 위치한 CJ제일제당 블로썸파크에서 연구원들이 배양 중인 육상양식 김 상태를 점검하고 있다. [사진=CJ제일제당 제공]

CJ제일제당은 2018년부터 국내 식품업계 최초로 김 육상양식 기술 개발을 시작했다. 2021년 3톤 수조 배양에 성공했고, 2022년에는 육상양식 전용 품종을 확보하며 상용화 기반을 다져왔다. 올해 상반기에는 육상 재배 환경에 최적화한 전용 품종의 특허 등록도 마쳤다.

천안 상업화 시설은 다수의 수조와 배양 설비 등으로 구성된다. 경기도 수원 CJ블로썸파크 랩 파일럿 연구 성과와 CJ제일제당의 생산·인프라 역량을 결합해 향후 대량 상업화로 가기 위한 핵심 거점 역할을 맡는다. 회사는 국내 최초이자 유일한 육상양식 김 전용 품종과 생애주기 제어 기술, 전용 배지, 품질관리 기술 등을 기반으로 생산 효율과 품질 안정성을 높일 계획이다.

시설이 본격 가동되면 겨울철 중심으로 수확되던 김을 사계절 내내 신선하고 균일한 품질로 공급할 수 있게 된다. 정밀하게 통제된 육상 환경에서 재배하는 만큼 맛과 풍미, 품질 신뢰도를 높일 수 있다는 설명이다. 중금속 축적 방지, 폐기물 저감, 공정 단축 기술도 함께 확보해 지속가능성 측면의 경쟁력도 강화했다.

CJ제일제당은 상업화에 앞서 육상양식 김의 품질과 맛을 검증하는 시도도 진행했다. 지난 4월 서울 강남구에서 열린 '퀴진케이' 팝업 레스토랑에서는 김 튀일 한우타르타르, 김에 무친 광어회와 김 장아찌, 김 국, 김 가루 아이스크림 등 육상양식 김을 활용한 메뉴가 소개됐다.

아담 리차도네 CJ제일제당 R&D 최고기술책임자(CTO)는 "이번 시설은 10여 년간 축적해 온 육상양식 기술을 산업화 현장에 적용하는 핵심 시험대이자 K-푸드의 지속가능한 미래를 여는 전초기지가 될 것"이라며 "상업화에 더욱 속도를 내 국내외 소비자들이 사계절 맛있고 신선한 비비고 김을 즐길 수 있도록 할 계획"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com