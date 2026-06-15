안양시 '맞춤형 기능인력 양성사업' 참여자 101명 모집

AI 핵심 요약beta
- 안양시가 15일 취업역량 강화를 위해 기능인력 양성사업 참여자 101명을 모집했다
- 7·8월 실무 중심 직업훈련 5개 과정을 무료로 진행하며 19세부터 64세 안양시민이 대상이다
- 신청은 15일부터 19일까지 방문·온라인으로 받고 수료 후 일자리센터와 연계한 취업 지원을 제공한다
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[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 시민들의 취업역량을 높이기 위한 '2026년 맞춤형 기능인력 양성사업' 참여자 101명을 모집한다고 15일 밝혔다.
시에 따르면 이번 프로그램은 19세부터 64세까지의 안양시민을 대상으로 하며 교육은 오는 7월과 8월에 실무 중심의 직업훈련 형태로 진행될 예정이다.
모집 과정은 ▲냉난방기 청소 전문가(10명)▲방수기능사(10명)▲줄눈 시공 실무(15명)▲산모·신생아 건강관리사(26명)▲소형건설기계 조종면허 취득 과정(3톤 미만 지게차 또는 굴착기, 40명) 등 총 5개 과정으로 현장 수요가 높은 기술 및 생활 분야에 중점을 두고 구성됐다.
신청은 6월 15일부터 19일까지 안양시청 본관 2층 고용노동과를 방문하거나 안양시 통합예약 홈페이지를 통해 가능하다. 시는 가구 소득 및 거주 기간 등을 종합적으로 고려해 6월 말 최종 참여자를 선정할 예정이다.
교육비는 전액 무료이며 수료 후에는 안양시 일자리센터와 연계하여 구직 상담 및 취업 알선 등의 지원 서비스가 제공된다.
최대호 안양시장은 "기능인력 양성사업은 시민들이 실제 직무 현장에서 활용할 수 있는 기술을 배우고 안정적으로 노동시장에 진입할 수 있도록 도와주는 것"이라며 "취업을 준비하는 시민들의 많은 관심과 참여를 기대한다"고 전했다.
1141world@newspim.com