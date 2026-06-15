윤건영 충북교육감 "실용·포용·안심·상생으로 교육 대전환 준비"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 윤건영 충북교육감이 지난 4년간의 성과를 토대로 다음 4년을 준비하는 충북교육의 방향 정립과 공약 구체화에 속도를 낼 것을 교육 가족에게 주문했다.

그는 7월을 새로운 출발을 위한 전환점으로 제시하며 "현장의 목소리 위에 서는 살아 있는 정책"을 거듭 강조했다.

윤건영 충북교육감. [사진=뉴스핌DB]

윤 교육감은 15일 주간 정책 회의에서 "앞으로 충북교육을 준비하기 위해 정책을 면밀히 점검하고 공약을 구체화하는 데 힘써 달라"고 당부했다.

그는 먼저 선거 기간 동안 교육감 직무 대행을 맡아 교육행정을 이끈 부교육감과 각급 학교·기관에서 맡은 바 책임을 다한 교직원들에게 깊은 감사의 뜻을 전했다.

윤 교육감은 "제가 선거로 자리를 비운 동안 충북교육이 흔들림 없이 이어질 수 있도록 각자의 자리에서 충북교육을 든든하게 지켜 준 교육 가족 여러분께 감사드린다"고 말했다.

윤 교육감은 6월을 '실력 다짐 충북교육' 1기를 차분하게 마무리하는 시기이자 7월부터 시작될 다음 4년을 준비하는 중요한 전환점으로 규정했다.

앞으로의 충북교육이 지향해야 할 핵심 가치로는 실용, 포용, 안심, 상생을 제시했다. 윤 교육감은 "학생들이 실력과 인성을 바탕으로 주체적인 삶을 살아갈 수 있도록 돕고 한 아이도 소외되지 않는 성장을 이루며, 안전하고 지속 가능한 교육환경을 만들어 가야 한다"고 말했다.그러면서 "정책의 중심에 실용·포용·안심·상생의 가치를 두고 충북교육의 체계를 재정비해 나가야 한다"고 덧붙였다.

정책 형성과 집행 과정에서의 '현장성'도 거듭 강조했다. 윤 교육감은 "정책은 책상 위에서 완성되지 않는다"며 "학생과 교직원, 학부모, 지역 사회의 목소리를 폭넓게 듣고 이를 정책에 반영할 때 학교가 체감하고 학생의 성장으로 이어지는 살아 있는 정책이 될 수 있다"고 말했다.

baek3413@newspim.com