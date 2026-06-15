[내일날씨] 전국 대체로 맑음…한낮 33도 '한여름 더위'

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 16일 한반도에 한여름 더위가 오겠다고 밝혔다
- 16일 전국은 고기압 영향으로 구름 많다가 차차 맑아지겠다
- 16일 낮 최고기온은 25~33도, 미세먼지는 전국 '좋음' 수준이겠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 화요일인 16일은 낮 최고 기온이 33도까지 오르는 등 한여름 날씨를 보이겠다.
15일 기상청에 따르면 오는 16일 한반도는 서해북부해상에서 동쪽으로 이동하는 고기압 영향으로 전국이 구름이 많다가 오전부터 차차 맑아지겠다.
아침 최저기온은 14~21도로 예상된다. ▲서울 21도 ▲인천 20도 ▲수원 20도 ▲춘천 18도 ▲강릉 18도 ▲청주 20도 ▲대전 19도 ▲전주 19도 ▲광주 19도 ▲대구 18도 ▲부산 20도 ▲울산 18도 ▲제주 20도다.
낮 최고기온은 25~33도로 예상된다. ▲서울 33도 ▲인천 30도 ▲수원 32도 ▲춘천 32도 ▲강릉 28도 ▲청주 32도 ▲대전 32도 ▲전주 32도 ▲광주 31도 ▲대구 31도 ▲부산 27도 ▲울산 27도 ▲제주 27도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '좋음' 수준을 보이겠다.
jason14@newspim.com