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무역센터 밑으로 흐르는 '한강의 힘'…연 13억 아끼는 비밀

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  • 한국무역협회가 15일 무역센터 수열설비를 가동했다
  • 무역센터는 7000RT로 신재생 비중을 32%로 높인다
  • 연간 2400톤 감축 기대 속 LG 히트펌프가 상용화됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국내 최대 7000RT 수열시스템 구축…롯데월드타워보다 40% 큰 규모
신재생에너지 비중 2%→32% 확대…탄소배출 연 2400톤 감축
LG전자 대용량 히트펌프 첫 상용화…수열에너지 산업 확산 신호탄

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 한강 원수를 활용해 건물을 냉난방하는 국내 최대 규모의 수열에너지 시스템이 본격 가동에 들어갔다. 한국무역협회가 운영하는 한국무역센터는 기존 국내 최대 사례인 롯데월드타워를 넘어선 7000RT(Refrigeration Ton) 규모의 설비를 구축해 신재생에너지 비중을 기존 2%에서 32%로 끌어올리고 연간 2400톤의 탄소 배출을 줄일 계획이다. 특히 LG전자의 대용량 수열 히트펌프가 처음으로 상용화되면서 국내 수열에너지 산업 확산의 전환점이 될 수 있다는 평가가 나온다.

무역센터 전경 [사진=무역협회]

◆무역센터 지하의 대공사…한강 물길을 잇다
15일 한국무역협회와 한국무역센터를 운영하는 WTC서울에 따르면 지난해 말 무역센터에 총 7000RT 규모의 수열에너지 시스템 구축을 완료하고 지난 4월 본격 가동에 들어갔다. 수열에너지는 하천이나 호수, 해수 등이 가진 온도 특성을 활용해 냉난방에 필요한 열을 공급하는 신재생에너지다. 무역센터에 구축된 7000RT 규모의 수열시스템은 국내 최대 수준으로, 기존 대표 사례인 롯데월드타워(약 5000RT)보다 약 40% 크다. 도심 대형 복합시설에 적용된 수열에너지 사업 가운데 최대 규모로 평가받는다.

수열에너지의 핵심 열원은 무역센터 바로 옆 봉은사로 지하를 지나는 광역원수관이다. 팔당취수장에서 부평정수장으로 향하는 이 관로는 직경 2200㎜ 규모로 건물 경계와 직선거리 약 15m에 불과하다. 무역협회는 이 원수관에서 원수를 공급받기 위해 메인관에서 배관을 분기해 건물 내부 에너지플랜트까지 신규 관로를 구축했다.

이를 위해 기존 터보냉동기 3대와 빙축열조 11기 등을 철거하고 지하 4층에 수열기계실을 새로 조성했다. 이곳에는 LG전자가 제작한 1000RT급 수열용 히트펌프 3대와 500RT급 급탕용 히트펌프 1대가 설치됐다. 원수는 열교환기를 거쳐 냉난방 에너지로 전환된 뒤 건물 전체에 공급되며, 기존 냉각탑과 냉동기가 담당하던 역할 상당 부분을 대체하게 된다.

가동중인 무역센터 수열설비 [사진=무역협회]

◆에너지 먹는 하마 된 무역센터…대안은 한강이었다
수열에너지는 한강 원수의 안정적인 수온을 열원으로 활용해 냉난방 효율을 높이는 기술이다. 여름철에는 건물 내부에서 발생한 열을 한강 원수로 방출하고, 겨울철에는 반대로 한강 원수가 가진 열을 끌어와 난방에 활용한다. 이 과정에서 핵심 역할을 하는 장비가 열교환기와 수열 히트펌프다. 한강 원수와 건물 냉난방수는 직접 섞이지 않고 열교환기를 통해 열만 전달된다. 이후 히트펌프가 낮은 온도의 열을 높은 온도로 끌어올리거나 반대로 이동시켜 냉방과 난방에 필요한 에너지를 공급한다. 보일러처럼 열을 새로 만드는 방식이 아니라 이미 존재하는 열을 이동시키는 구조여서 에너지 효율이 높다. 실제 무역센터에 적용된 히트펌프는 기존 열원 대비 20~50%의 에너지 절감 효과를 기대할 수 있다.

무역협회가 수열에너지에 주목한 이유는 막대한 에너지 소비 때문이다. 무역센터의 연간 전력 사용량은 약 1억400만kWh에 달한다. 전기요금만 연간 178억원 수준이다. 트레이드타워와 아셈타워, 코엑스 전시장, 쇼핑몰, 호텔 등 대규모 시설이 24시간 가동되면서 강원도 태백시의 연간 소비량과 유사한 전력을 소비한다.

문제는 비용만이 아니었다. 탄소중립 요구가 강화되면서 건물 분야의 에너지 전환 압박도 커지고 있다. 무역센터 역시 기존 신재생에너지 비중이 약 2%에 그쳤다. 태양광과 지열 등을 운영했지만 도심 고밀도 환경에서는 추가 확대에 한계가 있었다. 옥상은 냉각탑과 각종 설비로 가득했고, 주변 고층 건물 때문에 태양광 효율도 떨어졌다. 풍력 역시 안정적인 바람 확보가 어려웠다.

◆8년 준비 끝 결실…신재생 32%·탄소 2400톤 감축
무역협회는 지난 2017년부터 장기적인 열원설비 개선 계획을 수립하고 대안을 검토하기 시작했다. 롯데월드타워와 프랑스 파리의 수열에너지 사례를 직접 벤치마킹했고, 한국수자원공사와 함께 기술적·경제적 타당성 검토도 진행했다. 그 결과 수열히트펌프와 냉각수 열원을 병행하는 방식이 가장 높은 경제성을 확보할 수 있다는 결론에 도달했다.

8년에 걸친 준비 끝에 성과도 나타나고 있다. 무역협회는 수열에너지 도입으로 신재생에너지 비중이 기존 2%에서 32%로 확대되고 연간 탄소배출량은 약 2400톤 감소할 것으로 기대하고 있다. 경제성도 입증되고 있다. 지난 4월 수열 히트펌프 운영 결과 전력 사용량은 36만3395kWh에서 25만1825kWh로 약 31% 감소했으며, 전기요금과 수도요금을 포함해 한 달 동안 총 3606만원의 비용을 절감했다.

무역협회는 이러한 운영 실적을 바탕으로 연간 에너지 비용이 기존 38억원 이상에서 24억원 수준으로 줄어들 것으로 보고 있다. 전기요금 6억2000만원, 가스비 4억2000만원, 수도요금 2억8000만원 등을 포함해 총 12억8000만원의 운영비 절감 효과가 기대된다. 기존에는 냉동기에서 발생한 열을 식히기 위해 냉각탑 8~10대를 가동해야 했지만 수열시스템 도입 이후에는 원수펌프 1~2대가 상당 부분 이를 대체하게 되면서 전력 소비는 물론 열섬현상과 소음, 백연 발생까지 줄일 수 있게 됐다.

[사진=무역협회]

◆LG전자 히트펌프 첫 상용화…수열산업 분기점
이번 사업은 국내 냉난방 설비 산업 측면에서도 의미가 크다. 무역센터 프로젝트는 국내 최대 규모의 수열시스템 상용화 사례로 평가받는다. 특히 LG전자가 개발한 1000RT급 수열용 히트펌프 3대와 500RT급 급탕용 히트펌프 1대가 적용되면서 국산 대용량 수열 히트펌프가 처음으로 실제 대형 복합시설에서 상용화됐다. 그동안 해외 업체 중심이었던 대형 친환경 열원 시장에서 국내 기술의 성능과 안정성을 검증한 사례라는 평가다. 업계에서는 향후 산업단지와 대형 복합시설, 공공건물 등으로 수열에너지 도입이 확산될 경우 이번 무역센터 프로젝트가 대표 사례로 활용될 가능성이 높다고 보고 있다.

syu@newspim.com

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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19
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김명수 前합참의장 구속심사 출석 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 이날 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김 전 의장에 대한 영장실질심사에 들어갔다.  12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 사진은 서울 서초구 서울중앙지법 전경. [사진=뉴스핌DB] 이날 심문에 참석한 2차 종합특별검사팀의 김정민 특검보는 "계엄 당시 상황을 잘 설명드리고 당시 합참이 국민이 바라는 바를 전혀 이행하지 못했다는 점을 강조할 것"이라며 "조사 과정에서 계엄을 막고자 행동했던 사람들은 영장 청구 대상에서 제외했고, 현재 심사 대상이 된 사람들은 국민적 요구를 제대로 이행하지 못한 것이 가장 큰 잘못"이라고 말했다. 김 전 의장이 혐의를 부인하는 것과 관련해서는 "법의 세세한 규정을 가지고 의무가 있느냐 없느냐를 따지는 것은 형식 논리"라며 "현역 군인 군령권자 서열 1위인 합참의장이 이 사태에 대해 아무것도 하지 않았고, 이후 '아무것도 할 수 없었다'고 변명하는 것은 국민 상식에 반한다"고 지적했다. 이어 "이번 심사에서는 김 전 의장이 실제로 아무것도 할 수 없는 위치가 아니었다는 점을 정확히 지적할 것"이라고 덧붙였다. 김 특검보는 김 전 의장의 행위가 단순 부작위에 그치지 않았다고도 주장했다. 그는 "계엄 상황실 조성에 협조했고 계엄사 부사령관, 기조실장, 상황실 핵심 인력 대부분이 합참 요원이었다"며 "단편 명령 역시 적극적 지원 행위의 한 예"라고 설명했다. 이어 "참모들과 국가안보실장까지 국회에 투입된 병력 철수를 건의했지만 이를 묵살했다"며 "이는 단순한 도덕적 문제가 아니라 명확한 법적 의무 위반이라고 보고 있다"고 강조했다. 같은 혐의를 받는 이재식 전 합참 전비태세검열차장과 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장의 영장실질심사는 각각 15일 오전 11시, 오후 2시, 오후 3시 30분에 열린다. 이들은 모두 내란중요임무종사 혐의를 받고 있다. 2차 종합특검은 지난 9일 김 전 의장 등 4명에 대해 사전구속영장을 청구했다.  서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 15일 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김명수 전 의장에 대한 영장실질심사를 진행한다. 사진은 김명수 전 합참의장이 지난 5월 27일 2차 종합특별검사팀에 출석하는 모습. 2026.05.27 yek105@newspim.com 특검은 김 전 의장이 비상계엄 당시 합참 지휘통제실에서 국회 등에 군 병력이 투입되는 상황을 인지하고도 계엄사령부 구성에 참여하고, 특전사와 수방사에 '계엄 사무를 우선하라'는 취지의 지시를 내린 것으로 보고 있다. 특검은 또 김 전 의장이 계엄 선포 절차의 위법성 문제와 국회 투입 병력 철수 필요성에 대한 보고를 받았음에도 별다른 조치를 하지 않았다는 진술과 관련 자료를 확보한 것으로 알려졌다. 반면 김 전 의장은 특검 조사 과정에서 윤석열 전 대통령의 비상계엄 계획을 사전에 알지 못했으며, 당시 군은 안보 공백 방지와 우발적 충돌 예방을 위한 임무를 수행했을 뿐이라는 입장을 밝혔다. 김 전 의장 등의 비상계엄 가담 의혹은 종합특검의 첫 인지 사건으로, 이번 영장실질심사 결과는 향후 특검 수사의 향방을 가를 첫 분수령이 될 것으로 보인다. pmk1459@newspim.com 2026-06-15 10:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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