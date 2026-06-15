전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.15 (월)
KYD 디데이
전국 경기

속보

더보기

경기국제교육원, 한·일 청소년 '윤동주 문학 교류' 시동… 4박 5일 대장정

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 경기도교육청국제교육원이 14일부터 18일까지 한·일 청소년 국제교류 프로그램을 운영했다
  • 윤동주 문학을 매개로 도쿄·사이타마·교토·오사카 일대에서 대학 탐방·진로 체험·역사문화 교류를 진행했다
  • SDGs 토론·K푸드 홍보·온라인 교류 등 학생 주도 프로젝트형 활동으로 미래지향적 글로벌 네트워크 구축에 나섰다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

도내 고2 학생 20명 참여, 14일부터 18일까지 도쿄·교토 등서 프로젝트 수행
릿쿄대·도시샤대 윤동주 시비 견학 및 특강… 인류 보편적 가치와 평화 공유

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청국제교육원이 한국과 일본 청소년들의 상호 문화 이해를 넓히고 미래지향적인 글로벌 네트워크를 구축하기 위해 학생 중심의 특별한 국제교류 프로그램을 가동했다.

'학생 주도 프로젝트형 한국-일본 국제교류 프로그램'을 14일부터 오는 18일까지 4박 5일간의 일정으로 운영한다. [사진= 경기도교육청]

국제교육원은 도내 고등학교 2학년 학생 20명과 인솔 교사 5명이 참여하는 '학생 주도 프로젝트형 한국-일본 국제교류 프로그램'을 이달 14일부터 오는 18일까지 4박 5일간의 일정으로 운영한다고 15일 밝혔다.

이번 프로그램은 단순한 관광이나 일회성 체험을 탈피해, 양국 청소년들이 공동의 주제를 바탕으로 소통하는 프로젝트형 활동으로 기획됐다. 특히 지난해 일본 릿쿄대학에서 거행된 '윤동주 시인 서거 80주년 기념 시낭송 대회 및 기념비 제막식'과 유기적으로 연계해 교육적 깊이를 한층 더한 것이 특징이다.

참가 학생들은 일본 도쿄를 시작으로 사이타마, 교토, 오사카 지역을 순회하며 대학 탐방, 진로 체험, 역사·문화 교류 등 다채로운 일정을 소화한다.

릿쿄대 내 윤동주 문학 특강을 수강하며 인류 보편적 가치를 되새기는 시간을 갖는다. [사진= 경기도교육청]

이번 교류의 핵심 테마는 '윤동주 문학으로 잇는 한·일 소통'이다. 학생들은 인간의 양심과 존엄, 정의와 평화를 노래한 윤동주 시인의 발자취를 따라 그가 수학했던 릿쿄대학과 도시샤대학을 잇달아 방문한다. 이들은 릿쿄대 내 윤동주 시비를 견학하고 현지에서 마련된 윤동주 문학 특강을 수강하며 인류 보편적 가치를 되새기는 시간을 갖는다.

또한 도시샤대학에서는 현지 유학생들과 연계한 멘토링 진로 체험을 전개하며 글로벌 핵심 화두인 지속가능발전목표(SDGs)를 주제로 한 청소년 토론회와 현지인 대상 K-푸드 홍보 활동 등 주도적인 미션을 수행한다.

국제교육원은 이번 방일 교류의 효과를 극대화하기 위해 재외 교육기관과의 거버넌스도 공고히 했다. 오사카 및 사이타마한국교육원 등 현지 기관과의 긴밀한 협업을 바탕으로 방문 전후 온라인 교류를 병행하는 다각적 국제교류 모델을 정립해 나갈 방침이다.

방문 전후 온라인 교류를 병행하는 다각적 국제교류 모델을 정립해 나갈 방침이다. [사진= 경기도교육청]

박숙열 경기도교육청국제교육원장은 "한·일 양국의 청소년들이 윤동주 문학이라는 역사적 정서 공감대를 매개로 서로를 이해하고 세계시민으로 성장하는 소중한 계기가 되길 바란다"라며 "앞으로도 학생들이 주도적으로 참여하는 글로벌 교류 무대를 넓혀 미래형 국제 역량을 키울 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

beignn@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19
사진
김명수 前합참의장 구속심사 출석 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 이날 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김 전 의장에 대한 영장실질심사에 들어갔다.  12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 사진은 서울 서초구 서울중앙지법 전경. [사진=뉴스핌DB] 이날 심문에 참석한 2차 종합특별검사팀의 김정민 특검보는 "계엄 당시 상황을 잘 설명드리고 당시 합참이 국민이 바라는 바를 전혀 이행하지 못했다는 점을 강조할 것"이라며 "조사 과정에서 계엄을 막고자 행동했던 사람들은 영장 청구 대상에서 제외했고, 현재 심사 대상이 된 사람들은 국민적 요구를 제대로 이행하지 못한 것이 가장 큰 잘못"이라고 말했다. 김 전 의장이 혐의를 부인하는 것과 관련해서는 "법의 세세한 규정을 가지고 의무가 있느냐 없느냐를 따지는 것은 형식 논리"라며 "현역 군인 군령권자 서열 1위인 합참의장이 이 사태에 대해 아무것도 하지 않았고, 이후 '아무것도 할 수 없었다'고 변명하는 것은 국민 상식에 반한다"고 지적했다. 이어 "이번 심사에서는 김 전 의장이 실제로 아무것도 할 수 없는 위치가 아니었다는 점을 정확히 지적할 것"이라고 덧붙였다. 김 특검보는 김 전 의장의 행위가 단순 부작위에 그치지 않았다고도 주장했다. 그는 "계엄 상황실 조성에 협조했고 계엄사 부사령관, 기조실장, 상황실 핵심 인력 대부분이 합참 요원이었다"며 "단편 명령 역시 적극적 지원 행위의 한 예"라고 설명했다. 이어 "참모들과 국가안보실장까지 국회에 투입된 병력 철수를 건의했지만 이를 묵살했다"며 "이는 단순한 도덕적 문제가 아니라 명확한 법적 의무 위반이라고 보고 있다"고 강조했다. 같은 혐의를 받는 이재식 전 합참 전비태세검열차장과 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장의 영장실질심사는 각각 15일 오전 11시, 오후 2시, 오후 3시 30분에 열린다. 이들은 모두 내란중요임무종사 혐의를 받고 있다. 2차 종합특검은 지난 9일 김 전 의장 등 4명에 대해 사전구속영장을 청구했다.  서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 15일 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김명수 전 의장에 대한 영장실질심사를 진행한다. 사진은 김명수 전 합참의장이 지난 5월 27일 2차 종합특별검사팀에 출석하는 모습. 2026.05.27 yek105@newspim.com 특검은 김 전 의장이 비상계엄 당시 합참 지휘통제실에서 국회 등에 군 병력이 투입되는 상황을 인지하고도 계엄사령부 구성에 참여하고, 특전사와 수방사에 '계엄 사무를 우선하라'는 취지의 지시를 내린 것으로 보고 있다. 특검은 또 김 전 의장이 계엄 선포 절차의 위법성 문제와 국회 투입 병력 철수 필요성에 대한 보고를 받았음에도 별다른 조치를 하지 않았다는 진술과 관련 자료를 확보한 것으로 알려졌다. 반면 김 전 의장은 특검 조사 과정에서 윤석열 전 대통령의 비상계엄 계획을 사전에 알지 못했으며, 당시 군은 안보 공백 방지와 우발적 충돌 예방을 위한 임무를 수행했을 뿐이라는 입장을 밝혔다. 김 전 의장 등의 비상계엄 가담 의혹은 종합특검의 첫 인지 사건으로, 이번 영장실질심사 결과는 향후 특검 수사의 향방을 가를 첫 분수령이 될 것으로 보인다. pmk1459@newspim.com 2026-06-15 10:17

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동