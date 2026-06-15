경기국제교육원, 한·일 청소년 '윤동주 문학 교류' 시동… 4박 5일 대장정

도내 고2 학생 20명 참여, 14일부터 18일까지 도쿄·교토 등서 프로젝트 수행

릿쿄대·도시샤대 윤동주 시비 견학 및 특강… 인류 보편적 가치와 평화 공유

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청국제교육원이 한국과 일본 청소년들의 상호 문화 이해를 넓히고 미래지향적인 글로벌 네트워크를 구축하기 위해 학생 중심의 특별한 국제교류 프로그램을 가동했다.

'학생 주도 프로젝트형 한국-일본 국제교류 프로그램'을 14일부터 오는 18일까지 4박 5일간의 일정으로 운영한다. [사진= 경기도교육청]

국제교육원은 도내 고등학교 2학년 학생 20명과 인솔 교사 5명이 참여하는 '학생 주도 프로젝트형 한국-일본 국제교류 프로그램'을 이달 14일부터 오는 18일까지 4박 5일간의 일정으로 운영한다고 15일 밝혔다.

이번 프로그램은 단순한 관광이나 일회성 체험을 탈피해, 양국 청소년들이 공동의 주제를 바탕으로 소통하는 프로젝트형 활동으로 기획됐다. 특히 지난해 일본 릿쿄대학에서 거행된 '윤동주 시인 서거 80주년 기념 시낭송 대회 및 기념비 제막식'과 유기적으로 연계해 교육적 깊이를 한층 더한 것이 특징이다.

참가 학생들은 일본 도쿄를 시작으로 사이타마, 교토, 오사카 지역을 순회하며 대학 탐방, 진로 체험, 역사·문화 교류 등 다채로운 일정을 소화한다.

릿쿄대 내 윤동주 문학 특강을 수강하며 인류 보편적 가치를 되새기는 시간을 갖는다. [사진= 경기도교육청]

이번 교류의 핵심 테마는 '윤동주 문학으로 잇는 한·일 소통'이다. 학생들은 인간의 양심과 존엄, 정의와 평화를 노래한 윤동주 시인의 발자취를 따라 그가 수학했던 릿쿄대학과 도시샤대학을 잇달아 방문한다. 이들은 릿쿄대 내 윤동주 시비를 견학하고 현지에서 마련된 윤동주 문학 특강을 수강하며 인류 보편적 가치를 되새기는 시간을 갖는다.

또한 도시샤대학에서는 현지 유학생들과 연계한 멘토링 진로 체험을 전개하며 글로벌 핵심 화두인 지속가능발전목표(SDGs)를 주제로 한 청소년 토론회와 현지인 대상 K-푸드 홍보 활동 등 주도적인 미션을 수행한다.

국제교육원은 이번 방일 교류의 효과를 극대화하기 위해 재외 교육기관과의 거버넌스도 공고히 했다. 오사카 및 사이타마한국교육원 등 현지 기관과의 긴밀한 협업을 바탕으로 방문 전후 온라인 교류를 병행하는 다각적 국제교류 모델을 정립해 나갈 방침이다.

방문 전후 온라인 교류를 병행하는 다각적 국제교류 모델을 정립해 나갈 방침이다. [사진= 경기도교육청]

박숙열 경기도교육청국제교육원장은 "한·일 양국의 청소년들이 윤동주 문학이라는 역사적 정서 공감대를 매개로 서로를 이해하고 세계시민으로 성장하는 소중한 계기가 되길 바란다"라며 "앞으로도 학생들이 주도적으로 참여하는 글로벌 교류 무대를 넓혀 미래형 국제 역량을 키울 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

beignn@newspim.com