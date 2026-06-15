부산교육청, 고위험군 학생 대상 '회복지원 프로그램' 운영

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맞춤형 회복 지원 방식

정서 회복 모델 구축

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 정서적 위기를 겪는 고위험군 학생을 대상으로 맞춤형 회복지원 '마음쉼표 프로그램'을 운영하고 있다고 15일 밝혔다.

'마음쉼표 프로그램'은 변증법적 행동치료(DBT) 원리를 기반으로 마음챙김, 감정조절, 충동 억제, 대인관계 기술 등 핵심 역량을 강화해 학생들이 다양한 스트레스 상황에서 보다 긍정적인 방식으로 감정과 충동을 조절할 수 있도록 설계했다.

부산시교육청이 정서적 위기를 겪는 고위험군 학생을 대상으로 맞춤형 회복지원 '마음쉼표 프로그램'을 운영한다. 사진은 부산시교육청 전경[사진=뉴스핌DB] 2022.09.27

프로그램은 학생의 위기 수준에 따라 맞춤형으로 운영되며 학급 단위에서는 예방 중심의 집단 프로그램을 통해 정서·행동 역량 강화와 준위험군 학생을 대상으로는 소그룹 집중 프로그램을 운영한다.

고위험군 학생에게는 개인 상담으로 집중적인 회복 지원이 이뤄지도록 하고 있다.

프로그램은 학부모도 함께 참여하는 통합 지원 방식으로 운영되며, 가정과 학교가 연계된 정서 회복 지원 체계를 구축했다.

신라대 김윤희 교수 등 전문가 4명이 프로그램 개발 및 운영에 직접 참여했으며 이들이 직접 학교로 찾아가 학생과 학부모를 만나 프로그램을 실시한다.

학교별로 '마음안전 TF팀'을 구성해 프로그램 사전 협의, 운영 모니터링, 사후 관리까지 체계적으로 지원한다.

시교육청은 향후 프로그램 운영 매뉴얼과 우수 사례를 학교에 공유하고 외부 전문가 중심 운영에서 Wee클래스 중심의 학교 자체 운영 체계로 단계적으로 확산해 지속 가능한 학교 기반 회복지원 모델로 발전시켜 나갈 계획이다.

ndh4000@newspim.com