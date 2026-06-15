네오켄바이오 자회사, 폐교 활용 스마트팜 개소

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의료용 헴프 등 고부가가치 작물 재배…지역 일자리 창출

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 네오켄바이오 자회사인 농업회사법인 연천스마트팜이 폐교를 활용한 사회혁신형 스마트팜 조성을 마치고 본격적인 운영에 들어간다.

15일 의료용 헴프 기반 원료의약품 제조기업 네오켄바이오는 자회사 연천스마트팜이 경기도 연천군 소재 옛 대광중학교 부지에 스마트팜 구축을 완료하고 운영을 시작했다고 밝혔다.

연천스마트팜은 학생 수 감소로 폐교된 학교 시설을 활용해 조성된 사회혁신형 스마트팜이다. 유휴 교육시설을 첨단 농업 생산기지로 전환해 지역 활성화와 미래 농업 경쟁력 확보를 동시에 추진하는 것이 특징이다.

네오켄바이오 자회사 연천스마트팜 지역 폐교 활용 스마트팜 개소. [사진=네오켄바이오]

이를 기념해 지난 12일 열린 개소식에는 김덕현 연천군수를 비롯한 군청 관계자들이 참석했으며, 커팅식과 스마트팜 시설 시찰, 파종 체험 등이 진행됐다.

연천스마트팜은 향후 의료용 헴프를 비롯한 고부가가치 작물 재배와 디지털 육종 기술 기반 품종 개발에 나설 계획이다. 단순 생산시설을 넘어 바이오 산업과 연계한 미래 농업 플랫폼으로 육성한다는 구상이다.

특히 네오켄바이오가 추진 중인 바이오 소재 연구개발과 연계해 원료 생산 기반 역할도 수행할 예정이다. 이를 통해 농업과 바이오 산업의 융합을 기반으로 새로운 성장 동력을 확보한다는 전략이다.

지역사회와의 협력도 추진한다. 연천스마트팜은 스마트농업 교육 프로그램과 농업 관련 일자리 교육 과정을 운영해 청년 인구 유입과 지역 주민 참여 확대에 나설 계획이다.

김덕현 연천군수는 "폐교를 활용한 사회혁신형 스마트팜은 지역 유휴시설에 새로운 가치를 부여하고 미래 농업과 바이오 산업을 연계하는 의미 있는 사례"라며 "그린바이오 산업과 스마트농업 기반 확대를 통해 지역 일자리 창출과 청년 정착을 적극 지원하겠다"고 말했다.

김정국 연천스마트팜 대표는 "이번 스마트팜 구축은 모기업인 네오켄바이오가 필요로 하는 고부가가치 작물을 안정적으로 공급할 수 있는 기반"이라며 "첨단 농업과 바이오 산업을 연결하는 혁신 거점으로 육성하는 동시에 지역사회와 상생하는 모델을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com