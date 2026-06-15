군산역사관, 대한민국 임시정부·군산 독립운동 역사 재조명

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임시정부 수립부터 환국까지 역사적 여정 담은 기획전 개최

군산과 임시정부 연결고리 조명 통한 역사교육·문화향유 확대

[군산=뉴스핌】이백수 기자 = 일제강점기군산역사관이 대한민국 임시정부의 역사와 군산의 독립운동사를 조명하는 특별 기획전을 선보인다.

일제강점기군산역사관은 국립대한민국임시정부기념관과 공동으로 오는 16일부터 10월 11일까지 역사관 2층 기획전시실에서 기획전 '나라를 열다 : 대한민국 임시정부'를 개최한다고 15일 밝혔다.

이번 전시는 대한민국 임시정부의 출범과 독립운동 전개 과정, 광복 이후 환국의 여정 속에서 군산이 지닌 역사적 의미를 재조명하기 위해 마련됐다.

나라를열다 대한민국임시정부 포스터[사진=군산시]2026.06.15 lbs0964@newspim.com

전시는 대한민국 임시정부의 수립과 활동, 환국, 계승 과정을 중심으로 총 4부로 구성된다.

1부 '대한민국 임시정부, 하나로 세워지다'에서는 1919년 3·1운동 이후 상하이에 수립된 대한민국 임시정부의 출범 과정을 소개한다.

2부 '대한민국의 뿌리, 대한민국 임시정부'에서는 행정과 군사, 외교, 교육 등 다양한 분야에서 펼쳐진 임시정부 활동과 함께 고판홍, 이인식, 최태경 지사 등 군산 출신 독립운동가들의 활동상을 조명한다.

3부 '그대들 돌아오시나니'에서는 광복 이후 임시정부 요인들의 환국 과정을 다루며 1945년 12월 임시정부 요인들을 태운 수송기가 폭설로 군산비행장에 착륙한 사실을 통해 군산이 환국의 길목 역할을 했던 역사적 의미를 소개한다.

4부 '대한민국 여기서 시작하다'에서는 임시정부의 법통과 정신이 대한민국으로 계승된 과정을 살펴보고 헌법과 태극기, 애국가, 국경일 등 국가 상징에 담긴 역사적 가치를 전달한다.

전시 마지막에는 태극기 색칠하기와 한국광복군 캔배지 만들기 등 체험 프로그램도 마련돼 관람객들이 임시정부와 독립운동의 역사를 보다 쉽고 친근하게 이해할 수 있도록 했다.

일제강점기군산역사관 관계자는 "이번 공동기획전은 대한민국 임시정부의 역사를 군산의 지역사와 함께 살펴보는 뜻깊은 자리"라며 "시민들이 임시정부의 발자취와 군산이 함께한 독립운동 역사를 새롭게 만나는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

한편 일제강점기군산역사관은 앞으로도 일제강점기 역사와 지역사를 알리는 다양한 전시와 교육 프로그램을 지속 운영할 계획이다.

lbs0964@newspim.com