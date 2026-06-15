국내 유망기업, 글로벌로…관광공사, 싱가포르 KTSC 쇼케이스데이 개최

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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)는 지난 11일 싱가포르에서 '2026 싱가포르 해외관광기업지원센터(Korea Tourism Startup Center) 쇼케이스데이'를 개최했다.

이번 행사는 국내 트래블테크 기업들이 보유한 기술 및 서비스의 현지 실현 가능성을 입증하고, 해당 기업들이 싱가포르를 거점으로 글로벌 판매 채널을 확장할 수 있는 발판을 마련하고자 기획됐다. 공사는 싱가포르 KTSC를 중심으로 현지 정부 기관, 호텔 등 수요기업, 벤처캐피털(VC) 등과 연결하는 장을 마련했다.

싱가포르 KTSC 쇼케이스데이 현장. [사진=한국관광공사]

11일 현장에는 ▲글로벌리어(AI 기반 여행일정 최적화) ▲다이브인그룹(아티스트 세계관 쇼룸형 숙박) ▲두왓(스마트호텔 통합 솔루션) ▲레드슬리퍼스(K-POP 뮤지션 글로벌 투자 중개 솔루션) ▲만만한녀석들(친환경 MICE 솔루션) ▲블루오리진(통합 행사 등록 및 예매 관리) ▲알리콘(AI 공간 자율운영 솔루션) ▲프링커코리아(고객 맞춤형 메이크업 프린팅 키오스크) 등 8개사가 참여했다. 특히 블루오리진의 등록 키오스크, 만만한녀석들의 모듈 가구 제품을 소개하는 전시 공간 운영을 통해 현지 실증 가능성을 입증했다.

싱가포르 KTSC는 2026년부터 관광·테크기업, 호텔·리조트·MICE 업계 등과 함께 발굴한 수요 과제에 국내 관광기업을 매칭하는 구조로 실질적인 성과를 도출하고 있다. 특히, 싱가포르관광청(STB) 공식 액셀러레이터인 스타트업엑스(StartupX)와 함께 해외실증(PoC) 프로그램을 운영해 마스터카드, 스케이프 등 싱가포르 및 동남아 파트너사 13곳을 신규 수요기업으로 발굴했다.

공사 민병선 관광산업본부장은 "싱가포르는 관광, 금융, MICE, 호텔·리조트, 글로벌 기업 네트워크가 밀집한 도시국가인 만큼 서비스의 현지화 가능성을 검증하기 좋은 최적의 시장"이라며, "이번 행사를 통해 국내 관광기업이 실질적인 실증 기회를 갖고 글로벌 시장에 안착할 수 있도록 지원하겠다"라고 밝혔다.

싱가포르 KTSC 쇼케이스데이 현장. [사진=한국관광공사]

한편, 싱가포르 KTSC는 2022년 8월 설립 이후 ▲관광기업 대상 공유오피스 제공 ▲법무·세무 상담 지원 ▲현지 시장 검증 ▲IR덱 고도화 ▲비즈니스 파트너·투자사 매칭 ▲해외실증 등을 지원하고 있다. 지난해 5월 싱가포르 KTSC 쇼케이스데이에 참여한 알리콘은 복합 MICE 공간 내 자율 운영 인프라 IoT 구축 관련 실증 진행 후 현지 파트너사와 추가적인 비즈니스 계약을 체결했다.

싱가포르 KTSC 입주기업은 괄목할 만한 성과를 보여주고 있다. 2023년 싱가포르 KTSC에 입주한 미디어앤아트는 공사의 싱가포르관광청 비즈니스 매칭 지원을 받았으며, 이후 2024년 6월 한국 문화·예술 전시 기업 최초로 싱가포르관광청 지원을 받아 같은 해 10월 싱가포르 그라운드시소 전시장을 오픈했다. 아울러 제주 해녀 문화를 다이닝 콘텐츠로 풀어낸 '해녀의 부엌'은 싱가포르 개관 5개월 만에 약 3천 명이 방문하는 성과를 기록했다.

jyyang@newspim.com