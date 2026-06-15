[2026WC] '한국인에 눈 찢기' 멕시코 남성, 여론 뭇매 맞고 직책서 사퇴

SNS 통해 "해당 인플루언서와 한국인에 사과"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 축구대표팀을 응원하던 한국인 여성 인플루언서를 상대로 이른바 '눈 찢기' 제스처를 취한 멕시코 남성이 여론의 거센 뭇매를 맞고 결국 회장직에서 물러났다.

문제의 사건은 지난 11일(현지시간) 대한민국과 체코의 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전이 열린 멕시코 과달라하라 스타디움에서 발생했다. 경기장을 찾은 한국인 여성 인플루언서 윤 모 씨가 경기장 내부에서 촬영해 SNS에 올린 영상이 발단이었다. 영상 속 윤 씨의 바로 뒷자리에 앉아 있던 한 멕시코 남성이 카메라를 향해 양손으로 눈을 옆으로 길게 찢으며 비웃는 모습이 그대로 포착됐다. 눈 찢기는 아시아인의 신체적 특징을 비하하는 대표적인 인종차별 행위다.

[서울=뉴스핌] 한 멕시코 남성이 한국과 체코의 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전에서 눈 찢는 행동을 하고 있다. [사진 = 서경덕 교수 SNS] 2026.06.14 wcn05002@newspim.com

해당 영상이 온라인을 통해 빠르게 확산하자 분노한 누리꾼들의 추적이 시작됐다. 밝혀진 남성의 신원은 충격적이었다. 그는 멕시코 할리스코주 토목·지형·기하학·엔지니어 협회(CITGEJ)의 울리세스 페르난도 베르날 미라몬테스 회장으로 확인됐다. 현지 매체들도 그의 행동을 두고 "여성 관중을 공개적으로 조롱한 수치스러운 행위"라며 강도 높게 비판했다. 성신여대 서경덕 교수 역시 "월드컵 현장에서 이런 인종차별이 발생하는 건 있을 수 없는 일"이라며 강력히 지적하고 나섰다.

파문이 걷잡을 수 없이 커지자 베르날 미라몬테스 회장은 결국 고개를 숙였다. 그는 자신의 SNS에 사과 영상을 올리며 "외국인이 멕시코에서 편안함을 느끼길 바랐는데 정반대의 행동을 했다"며 "한국인 공동체와 실망한 멕시코 동포들에게 진심으로 사과한다"고 밝혔다. 이어 "소속 기관에 피해를 주지 않기 위해 사직서를 제출했다"며 협회장직 사퇴를 발표했다. 그는 이번 일이 전적으로 개인적인 행동이며 그에 따른 책임을 온전히 감당하겠다고 덧붙였다.

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