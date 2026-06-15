[중국증시 주간 포인트] ①미∙이란 종전 MOU 후 A주, G7 정상회의, 중앙은행 슈퍼위크, 中 5월 생산∙소비∙투자지표, 2026 루자쭈이 포럼 개최

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[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 중국 주요 증권∙경제 전문 매체들은 금주(6월15일~6월21일) 중국증시와 관련해 눈여겨볼 만한 소식으로 △미∙이란 종전 MOU 체결 후 A주 영향 △G7 정상회의, '종전 후속조치 지원 촉구'△10여개국 중앙은행 '금리결정 슈퍼위크' △中 5월 생산∙소비∙투자 주요 지표 발표 △'2026 루자쭈이 포럼' 개최 △아마존 'Leo 유럽 3호' 발사임무 계획 △반도체 강자 '엔프레임∙캔세미' IPO 심의 △'홍콩 테크100 지수' 리밸런싱, 편입 7개주 △'과창50∙상정50지수' 리밸런싱, 편입 종목은? △유럽 최대 기술 행사 '비바테크 2026' △CAAM '국제 자동차 공급망 박람회' 개최 등을 꼽았다.

한편 중국 본토 A주, 홍콩증시, 대만증시는 단오절 연휴를 맞아 6월 19일부터 21일까지 휴장하며 6월 22일부터 개장한다.

◆ 미∙이란 종전 MOU 체결 후 A주 영향

1. 미국과 이란의 종전 양해각서(MOU) 체결이 임박한 가운데, 만약 협정이 최종적으로 체결된다면 글로벌 시장과 A주 모두에 실질적인 호재로 작용할 전망이다.

2. 중국증시에 미치는 영향은 다차원적으로 나타난다. 협정이 순조롭게 체결될 경우 글로벌 시장과 A주 모두에 긍정적인 촉매로 작용할 전망이다. 대외 긴장 완화가 시장의 최종 바닥 형성을 돕고 반등 국면을 다시 열 가능성이 있다.

3. 다만, 중국 국내 하드테크 섹터는 현재 밸류에이션이 높은 수준에 위치해 있어 전반적인 약세 전환은 아니더라도 일부 종목에서는 이미 보충 하락이 나타나고 있으며, 단기적으로는 조정 리스크에 대한 경계가 필요하다는 의견이 나온다.

4. 다른 한편으로는 금 관련 테마주는 압박을 받을 수 있는데, 이는 인플레이션 기대가 낮아지면서 안전자산 수요가 약화될 수 있기 때문이다. 원유 역시 부정적인 영향을 받을 가능성이 크며, 협정 체결 시 해당 섹터는 하락 압력이 커질 것으로 예상된다.

◆ G7 정상회의, '종전 후속조치 지원 촉구'

1. 제52회 주요 7개국(G7) 정상회의가 6월 15일부터 17일까지 프랑스 에비앙레뱅에서 열린다.

2. 도널드 트럼프 대통령은 G7 정상회의에서 호르무즈 해협 기뢰 제거 등 종전 후 이뤄질 후속 조치들에 대한 지원을 요구할 것으로 예상된다.

◆ 10여개국 중앙은행 '금리결정 슈퍼위크'

금주는 10여개국 중앙은행들이 잇따라 금리를 결정하는 주간으로, 글로벌 통화정책의 분화 구도가 한층 심화될 전망이다.

1. 미 연준 금리결정, 케빈 워시 첫 무대

16∼17일(이하 현지시간) 미국 연방준비제도(연준)의 연방공개시장위원회(FOMC) 회의가 열리는 가운데, 시장에서는 금리 동결에 무게를 두고 있다.

관전 포인트는 신임 의장 케빈 워시의 취임 후 최초 기자회견이다. 시장은 워시 의장이 연준과 시장 간 커뮤니케이션 방식을 어떤 속도와 방식으로 재편할지 그리고 통화 정책 방향에 대해 어떤 메시지를 내놓을 지에 주목하고 있다.

현재 시장에서 논의되는 잠재적 변화는 △FOMC 성명 축소 △금리 점도표 폐지 △의장 기자회견 횟수 축소 등이다.

2. 일본은행 금리 결정, 우에다 총재 병결

일본 중앙은행인 일본은행(BOJ)은 6월 15일부터 16일까지 금융정책결정회의를 개최한다.

우에다 가즈오 총재는 간낭종 감염으로 입원해 이번 회의에 불참하며, 이는 1998년 이후 처음이다.

시장은 이번 금리 인상 확률을 88%로 보고 있으며, 총재 부재는 결과에 영향을 주지 않을 것으로 예상된다. 일본은행은 우치다 신이치 부총재가 16일 기자회견을 주재한다고 밝혔다.

다만 노무라는 "향후 금리 경로에 대한 정책 커뮤니케이션이 극도로 복잡해질 것"으로 내다봤다. 또한 완화 정책을 지지하는 다카이치 사나에 총리가 이번 기회를 활용해 중앙은행 방향에 영향력을 행사할지 여부도 새로운 관심사다.

6월 19일 일본은행은 4월 회의 의사록을 발표한다.

3. 영국, 호주, 브라질, 인도네시아 등 금리 결정

영국, 호주, 브라질, 우크라이나, 필리핀, 인도네시아, 스위스, 노르웨이, 러시아, 스웨덴 등 10개국 중앙은행들도 잇따라 금리를 발표한다.

시장 예상에 따르면 6월 16일 호주중앙은행은 금리를 4.35%로 동결할 전망이다. 6월 18일 영국중앙은행도 금리를 3.75%로 유지할 것으로 예상된다.

신흥국에서는 6월 17일 브라질이 0.25%p 금리 인하가 예상되며, 6월 18일 인도네시아와 필리핀은 각각 6%, 5%로 0.5%p 인상할 것으로 보인다. 이는 통화 약세와 인플레이션 대응 목적이다.

◆ 中 5월 생산∙소비∙투자 주요 지표 발표

1. 16일 중국 국가통계국은 △제조업 동향 지표인 공업증가치(산업생산) △전자상거래∙백화점∙슈퍼마켓∙일반 소매점 등의 매출을 합산한 사회소비품소매총액(소매판매) △부동산∙제조업∙인프라 경기를 보여주는 고정자산투자 △70개 도시 주택가격 등 중국의 전반적인 경기동향 파악할 수 있는 실물경제 지표의 5월 데이터를 발표한다.

2. 신만굉원(申萬宏源)증권은 높은 유가와 물가 상승이 소비 수요를 압박해 5월 소매 및 산업생산 증가율이 둔화될 것으로 전망했다.

◆ '2026 루자쭈이 포럼' 개최

1. 2026 루자쭈이(陸家嘴) 포럼이 6월 17~18일 중국 상하이(上海)시에서 열린다.

2. '글로벌 거버넌스 이니셔티브 하의 금융 발전과 협력 : 새로운 비전, 새로운 도전과 새로운 기회'를 주제로 열리는 이번 포럼에는 중앙 금융관리 부처, 싱가포르 금융관리국, 헝가리 중앙은행, 홍콩 재정사, 런던 금융특구 등 해외 금융관리 기관과 세계은행 등 국제 금융기구, 상하이증권거래소, 홍콩거래소 그룹 등 국내외 금융시장 그리고 일부 중앙 금융기관 및 주요 외자 금융기관 관계자들이 참석한다.

3. 2008년부터 매년 한 차례 열리는 루자쭈이 포럼은 상하이시 인민정부, 중국인민은행, 중국은행보험감독관리위원회, 중국증권감독관리위원회가 공동 주최하는 국제적 금융 포럼이다. 국내외 전문가, 학자, 감독기관 관계자들을 모아 현재의 경제적 핫이슈와 상하이 금융 대도시 건설 방안을 함께 논의하는 데 개최 목적이 있다.

[AI 이미지 = 배상희 기자]

pxx17@newspim.com