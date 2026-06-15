[주간IPO] 메리츠제2호스팩, 오는 19일 코스닥 상장

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공모가 2000원 확정…140억 자금 조달

기관 수요예측 경쟁률 1087.58대 1

공모 후 유통 가능 물량 96%…전환 시 256만주 증가

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 이번 주(15~19일)에는 메리츠제2호스팩이 코스닥 시장에 신규 상장한다.

15일 금융투자업계에 따르면 메리츠제2호스팩은 오는 19일 코스닥 시장에서 거래를 시작한다. 회사는 금융 지원 서비스업을 영위하며 대표이사는 이율환이다. 주관사는 메리츠증권이다.

메리츠제2호스팩은 지난 9일부터 10일까지 일반투자자를 대상으로 공모청약을 진행했다. 환불일과 납입일은 12일이다. 확정 공모가는 주당 2000원, 공모금액은 140억원이다.

이번 공모 주식 수는 700만주다. 전문투자자 배정 물량은 525만주로 전체 공모 주식의 75%이며, 일반청약자 배정 물량은 175만주로 25%다. 우리사주조합과 해외투자자 배정 물량은 없다. 메리츠증권의 일반청약자 청약 한도는 17만5000주다.

[사진=셔터스톡]

기관투자자 대상 수요예측은 지난 1일부터 2일까지 진행됐다. 수요예측에는 총 1798건이 참여했으며 단순 기관 경쟁률은 1087.58대 1을 기록했다. 참여 수량은 57억980만2000주로 집계됐다.

수요예측 가격별 신청 현황을 보면 2000원을 제시한 건수는 1797건으로 전체의 99.94%였다. 해당 신청 수량은 57억926만7000주로 전체 참여 수량의 99.99%다. 가격을 제시하지 않은 신청은 1건, 53만5000주였다.

의무보유확약은 15일 확약 1건으로 집계됐다. 의무보유확약 비율은 0.05%다.

메리츠제2호스팩은 지난 2월 11일 설립됐다. 본점 소재지는 서울 영등포구 국제금융로 10이다. 심사청구일은 3월 4일, 심사승인일은 4월 27일이다. 청구 당시 매출액과 법인세차감전순이익, 순이익은 각각 0원이며 자기자본은 2억3600만원이다. 청구 당시 최대주주는 티에스인베스트먼트로, 지분율은 83.33%다.

공모 후 자본금은 7억2400만원이며 발행 주식 수는 724만주다. 이 가운데 유통 가능 주식은 700만주로 전체 상장 주식 수의 96.69%다. 공모 시 기관투자자 물량은 525만주로 72.51%, 일반투자자 물량은 175만주로 24.17%다.

보호예수 물량은 24만주로 전체의 3.31%다. 최대주주인 티에스인베스트먼트 보유분 20만주는 공모 후 지분율 2.76%로, 합병 후 6개월간 보호예수된다. 메리츠증권 외 3사 보유분 4만주는 공모 후 지분율 0.55%로, 같은 기간 보호예수된다.

메리츠제2호스팩은 지난 2월 25일 제1회 전환사채를 발행했다. 권면금액은 25억6000만원이며 전환 시 증가 주식 수는 256만주다. 전환 기간은 2026년 3월 25일부터 2031년 2월 24일까지이며 전환 가격은 1000원이다.

dconnect@newspim.com