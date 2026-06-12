태국 난주 대표단, 진주 유네스코 창의도시 사례 벤치마킹…문화 협력 방안 모색

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진주시와 문화적 공통점·협력 방안 논의

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 태국 난주(Nan Province) 대표단이 경남 진주시 '유네스코 공예 및 민속예술 창의도시' 지정과 관련해 주요 사업과 시설을 벤치마킹(Bench Marking)을 위해 진주를 방문했다.

진주시는 지난 10일부터 12일까지 사흘간 진주를 방문한 태국 난주 대표단과 유네스코 창의도시 협력 확대 방안을 논의하고 있다고 밝혔다.

조규일 경남 진주시장(오른쪽)이 지난 10일부터 12일까지 2박3일 일정으로 진주시를 방문한 태국의 난주(Nan Province) 대표단 일행을 반갑게 맞이하고 있다.[사진=진주시] 2026.06.12

태국 난주 대표단 5명은 진주시의 공예·민속예술 창의도시 운영 사례와 주요 시설을 둘러봤다. 대표단은 진주목공예전수관, 예술교육원 해봄, 진주 K-기업가정신센터, 지수 승산 부자마을 등을 찾아 진주시의 공예 기반과 문화·경제 인프라를 살폈다.

난주는 전통 직물과 대나무 공예, 은세공, 사원 벽화 등 지역 공동체 중심의 공예·민속예술 전통을 바탕으로 2025년 유네스코 창의도시 공예 및 민속예술 분야에 지정됐다.

대표단은 진주시청에서 조규일 시장과 차담회와 만찬을 갖고 양 도시의 문화 역량과 협력 방향을 공유했다. 조 시장은 "난은 전통직물과 공예 등 우리 시와 문화적 공통분모가 많은 도시"라며 "그간 진주시가 추진한 다양한 사업과 정책을 공유해 국제 협력을 더욱 공고히 하자"고 말했다.

대표단은 12일 제11회 유네스코 창의도시 국제학술토론회에도 참석한다. 반툰 람삼 카시콘은행 명예회장은 '창의도시 난을 이끌기 위한 민간 부문의 역할'을 주제로 특별강연을 하고 위티야 피퉁나푸 나레수안대학 교수는 'AI 혁신의 위기 속 태국 장인 정신 보호'를 주제로 발표한다.

시는 이번 방문을 계기로 아시아권 유네스코 창의도시 간 교류와 협력을 더 넓혀간다는 계획이다.

news2349@newspim.com