월요일·음력 5월 1일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 6월 15일(월요일·음력 5월 1일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 정말 미워할 사람이 나타나겠다.
72년생 : 결과가 생각보다 더 좋겠다.
84년생 : 만족스러운 큰돈이 들어온다.
96년생 : 노력한 대로 일이 성공하겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 다시 새로운 사업에 도전하면 좋겠다.
73년생 : 마음 가는 대로 방향을 잡는 것이 좋겠다.
85년생 : 모든 역량을 집중하여 공략해야 하겠다.
97년생 : 각자의 특기를 살리는 것이 중요하겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 준비한 만큼 성과가 있겠다.
74년생 : 꼼꼼하게 준비하는 것만이 답이겠다.
86년생 : 도전과 모험이 필요하겠다.
98년생 : 구체적이고 실현 가능한 일을 선택해야 하겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 명확 목표와 목적을 세우는 것이 급선무이겠다.
75년생 : 주변의 의견을 잘 수렴하는 것이 중요하겠다.
87년생 : 새로운 일들이 생기겠다.
99년생 : 하는 일마다 순조롭게 풀리겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 끝까지 포기하지 말고 달려야 하겠다.
76년생 : 집중하면 좋은 결과가 있겠다.
88년생 : 가만히 있어도 돈이 들어오겠다.
00년생 : 사랑하는 사람을 만날 수 있겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 고비를 잘 넘기고 순항할 수 있겠다.
77년생 : 기회이니 우선 잡고 볼 일이겠다.
89년생 : 좌고우면하지 말고 밀어붙여야 하겠다.
01년생 : 앞날만 생각하며 걸어가면 좋겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 헤어질 준비를 하는 것이 좋겠다.
78년생 : 준비한 대로 일을 성공시키겠다.
90년생 : 편하게 생각하고 가면 좋겠다.
02년생 : 무슨 일이든 생각하는 대로 성공하겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 야속한 사람을 타박해 봐야 소용없겠다.
79년생 : 돈을 보고 사람들 몰려오겠다.
91년생 : 원하는 바를 얻을 운세이겠다.
03년생 : 홀로 사랑의 길을 걸어가는 행복이 있겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 떠날 사람은 떠나는 것이 미련을 버리는 것이 좋겠다.
80년생 : 사랑하는 사람과 이별할 수 있겠다.
92년생 : 다시 화합하여 새로운 일을 시작하겠다.
04년생 : 솔밭을 걸으며 맑은 산소를 마시는 삶이겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 신나는 일이 많이 생기겠다.
81년생 : 도움을 주면 더 큰 도움을 받겠다.
93년생 : 힘들게 했던 것들이 물러나겠다.
05년생 : 모두가 사랑이고 행복의 순간이겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 성가시게 했던 것들이 해소되겠다.
82년생 : 새롭게 사업을 시작하겠다.
94년생 : 재물 운이 매우 좋겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 희망대로 이루어지겠다.
83년생 : 실망스러운 일을 만나겠다.
95년생 : 마음먹은 대로 일이 이루어지겠다.