SK海力士讨论引入外部生成式AI推动企业转型

纽斯频通讯社首尔6月12日电 韩国存储芯片制造商SK海力士正讨论引入外部生成式人工智能（AI）服务，以进一步扩大企业内部AI应用范围，加快推进人工智能转型进程。随着三星电子等企业陆续推进AI在办公和研发领域的应用，韩国半导体行业正掀起新一轮AI驱动的业务创新浪潮。

SK海力士。【图片=纽斯频通讯社DB】

据业界12日消息，SK海力士首席执行官郭鲁正日前在公司举行的首席执行官交流活动上，与员工就人工智能时代的工作方式变革进行了讨论。

郭鲁正表示，扩大生成式AI应用已成为企业提升效率和创新能力的重要方向，但在推进相关工作过程中，须优先建立完善的信息安全体系，确保国家核心技术和企业关键技术得到有效保护。

目前，SK海力士已运营自主研发的人工智能平台，并正评估引入外部生成式AI服务的可行性。公司正从数据安全、系统兼容性和运营环境等方面对微软企业级人工智能解决方案以及OpenAI面向企业用户的生成式AI服务进行研究和评估。

根据规划，SK海力士将优先在技术泄露风险相对较低的业务领域试点应用外部AI服务，并根据实际效果逐步扩大应用范围。公司员工也在交流过程中提出，应进一步加强AI培训、提升内部AI平台功能以及扩充算力基础设施等建议。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社