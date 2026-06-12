고창군, 고창신활력산단에 ESS 제조공장 951억 투자 유치

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㈜디에스시동탄, 신설 투자...75명 신규 일자리 창출 기대

에너지저장장치 생산 거점 조성, 지역경제 활성화 추진

[고창=뉴스핌】이백수 기자 = 전북 고창군이 고창신활력산업단지에 951억 원 규모의 에너지저장장치(ESS) 제조공장인 ㈜디에스시동탄을 유치하며 미래산업 기반 확충에 나섰다고 12일 밝혔다.

㈜디에스시동탄은 자동차 시트프레임 등 자동차 부품을 생산해 온 중견기업이다. 디에스시동탄은 전기차 배터리팩 관련 기술과 제조 경험을 바탕으로 ESS 분야로 사업 영역을 확대할 계획이다.

고창군청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.06.12 gojongwin@newspim.com

이번 투자는 고수면 봉산리 일원 고창신활력산업단지 내 5만6637.1㎡ 부지에 제조공장을 신설하는 사업이다. 투자 규모는 총 951억 원으로 토지 매입 51억 원, 공장 건설 300억 원, 기계장비 구축 600억 원이 투입된다.

회사는 이달 중 토지 매입과 공장 착공에 들어가며 오는 10월 공장 등록과 사업 개시를 목표로 사업을 추진할 예정이다. 2028년 이후에는 연간 약 975억 원 규모의 매출을 목표로 하고 있다.

이번 투자로 사무·영업 분야 27명, 생산 분야 48명 등 총 75명의 신규 일자리가 창출될 것으로 예상된다. 군은 지역 고용 확대와 인구 유입에도 긍정적인 효과가 있을 것으로 기대하고 있다.

ESS는 전력 저장과 안정적인 전력 공급에 활용되는 핵심 설비로 신재생에너지 확대와 데이터센터 증가, 산업 전반의 전기화 추세에 따라 수요가 꾸준히 증가하고 있다.

고창군은 이번 투자가 지방세수 증대와 지역 소비 활성화, 산업단지 분양 촉진 등 지역경제 전반에 파급효과를 가져올 것으로 전망하고 있다.

심덕섭 고창군수는 "㈜디에스시동탄의 투자는 고창신활력산업단지가 미래 제조산업 중심지로 성장하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "기업이 계획한 투자를 안정적으로 추진하고 조기에 가동할 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com