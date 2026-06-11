청송군, 농어촌기본소득 최종 선정...이르면 7월부터 지급

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청송군 자체 재정력 추가 투입 방안 검토...사업효과 극대화 도모

[청송=뉴스핌] 남효선 기자 = 인구감소지역인 경북 청송군의 주민들은 빠르면 오는 7월부터 농어촌 기본소득을 받을 수 있을 것으로 보인다.

청송군은 농림축산식품부가 추진하는 '농어촌 기본소득 시범사업'에 최종 선정됐다고 11일 밝혔다.

경북 청송군이 농림축산식품부가 추진하는 '농어촌 기본소득 시범사업'에 최종 선정됐다. 사진 위는 청송군이 AI를 활용해 제작한 '농어촌기본소득사업' 선정 이미지. 사진 아래는 청송군청사 전경.[사진=청송군]2026.06.11 nulcheon@newspim.com

이번 정부의 농어촌 기본소득 시범 지역으로 추가 선정된 곳은 경북 청송군을 비롯 강원 화천군, 충북 보은군, 전북 진안·무주군, 전남 구례·보성군 등 7개 군(郡)이다.

이로써 정부가 농어촌 기본소득을 시행하는 시범 사업지는 총 17개 군으로 확대됐다.

이번 공모에는 전국 인구 감소 지역 44개 군이 참여해 치열한 경쟁을 벌였다.

농어촌 기본소득 시범사업은 인구 감소와 고령화, 지방 소멸 위기에 대응키 위해 농촌 주민들의 기본생활을 지원하고 지역 내 소비를 촉진해 지역경제 활성화와 공동체 회복을 도모하는 국가 핵심 정책사업이다.

이번 청송군의 최종 선정은 두 번째의 도전 끝에 얻은 성과이다.

이번 선정으로 청송군은 빠르면 오는 7월부터 2027년 12월까지 18개월간 총 657억 원(국비 40%, 도비 30%, 군비 30%)을 투입해 농어촌 기본소득을 지급할 계획이다.

지급 대상은 청송군에 30일 이상 주민등록을 두고 주 3일 이상 실거주하는 군민이다.

대상자에게는 1인당 월 15만 원씩 카드형 지역 화폐로 지급할 예정이다.

청송군은 사업 효과 극대화를 위해 자체 재정력을 추가 투입하는 방안을 검토하고 있는 것으로 전해졌다. 추가 투입이 확정되면 기본 15만 원 외에 추가로 지급될 것으로 보여 주민 체감도와 지역경제 활성화 효과가 상승될 전망이다.

청송군은 기본소득 지급과 함께 주민 참여 프로그램, 공동체 활성화 사업, 지역 상권 연계사업 등을 병행 추진해 주민이 함께 참여하고 성장하는 지속 가능한 지역 순환경제 모델을 구축해 나갈 방침이다.

윤경희 청송 군수는 "농어촌 기본소득은 단순한 소득 지원을 넘어 지역 안에서 소비와 생산이 선순환하고 공동체가 다시 살아나는 지역 활력 정책"이라며 "주민과 소상공인, 농가가 함께 성장하는 기본소득 성공 모델을 만들어 청송의 지속 가능한 미래를 열어가겠다"고 말했다.

nulcheon@newspim.com