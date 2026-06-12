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[기자수첩] 자사몰 키운다면서 개인정보 보호는 뒷전

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AI 핵심 요약

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  • 쿠팡 등 대규모 개인정보 유출로 주민번호 변경 신청이 급증하는 등 소비자 불안이 커지고 있다
  • 유통업계는 자사몰 강화를 명분으로 방대한 고객 데이터를 모으면서도 보안 투자는 뒷전인 구조가 이어지고 있다
  • 보안은 비용만 크고 성과가 안 보이는 탓에 솜방망이 처벌과 강제적 동의 구조가 유지되며, 강한 제재와 투자 확대가 필요하다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 3,370만 명. 한국 인구의 3분의 2다. 쿠팡 한 곳에서 터진 유출 규모만 그렇다. 이름, 전화번호, 이메일은 물론 공동현관 비밀번호까지 빠져나갔다. 해커가 마음만 먹으면 당신의 집 앞까지 올 수 있다는 얘기다. 그 불안이 현실이 됐는지, 올해 주민등록번호 변경 신청은 제도 시행 이후 연간 첫 2,000건 돌파가 예상된다. 자신의 고유 번호를 바꿔야 한다는 공포. 그게 지금 대한민국 소비자들이 처한 현실이다.

편의점, 패션, 식품, 이커머스까지 너나할 것 없이 털리는 개인정보 속에서 살아남은 사람은 거의 없을 것이다. 휴대폰 앱으로 손쉽게 연동해 가입하는 세상에서 그 편리함을 이용하지 않을 사람은 없기 때문이다.

산업부 조민교 기자

이 상황에서 기업의 자사몰 홍보 보도자료를 작성하고 있자면 그렇게 괴리감을 느끼지 않을 수 없다. 고객을 직접 확보하겠다며 회원가입과 멤버십, 구매 이력, 배송 정보를 모으는 데는 적극적이면서 이를 지킬 보안 투자는 뒷전이다.

자사몰 강화는 유통업계의 거스를 수 없는 흐름이다. 플랫폼에 수수료를 헌납하는 대신 고객을 직접 붙잡겠다는 전략은 경영 논리상 이해가 간다. 문제는 그 '직접 관계'의 본질이 결국 데이터라는 점이다. 이름, 연락처, 주소, 결제 수단, 심지어 개인 일정까지. 기업들은 이 모든 것을 긁어모으면서 정작 금고 자물쇠는 허술하게 채워두고 있다.

유출 사고가 터질 때마다 기업의 대응은 판에 박혀 있다. "즉시 조치를 취했다", "추가 피해는 없을 것으로 보인다", "고객 신뢰 회복에 최선을 다하겠다." 그러나 사과문이 내려가고 난 후 정작 보안 투자 확대를 약속하는 기업은 드물다. 마케팅 예산의 몇 분의 일만 보안에 써도 막을 수 있었던 사고들이 반복되는 이유다.

더 근본적인 문제는 구조에 있다. 지키는 데 드는 비용은 당장 매출로 잡히지 않는다. 경영진 입장에서 보안은 뚫리기 전까지 보이지 않는 성과다. 과징금과 소송 비용을 합산해도 예방적 보안 투자보다 싸게 먹히는 구조가 유지되는 한, 기업의 행동은 바뀌지 않을 것이다.

소비자 역시 피로하다. 앱 설치 때마다 등장하는 수십 개의 동의 항목을 꼼꼼히 읽는 사람이 얼마나 될까. '동의하지 않으면 서비스를 이용할 수 없습니다'라는 문구 앞에서 선택지는 사실상 없다. 자발적 동의라는 외양을 띠지만 실질은 강제에 가깝다.

자사몰을 키우겠다는 기업들에게 묻고 싶다. 고객과의 '직접 관계'를 원한다면, 그 관계를 지킬 책임도 직접 지겠다는 각오가 돼 있느냐고. 데이터를 모으는 속도만큼 보안을 강화하고, 유출 사고에 솜방망이 처벌이 아닌 실질적 제재가 뒤따를 때 비로소 고객은 앱 설치 버튼을 누르며 조금은 덜 찜찜할 수 있을 것이다.

mkyo@newspim.com

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스페이스X IPO…가치 2700조 원 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 일론 머스크의 로켓·우주선 제조업체 스페이스X가 11일(현지시간) 미국 역사상 최대 규모 기업공개(IPO)의 공모가를 주당 135달러로 확정했다. 이로써 스페이스X는 세계에서 가장 가치 있는 기업 중 하나로 올라서게 됐다. 스페이스X는 이번 IPO를 통해 5억5556만 주 매각으로 사상 최대인 750억 달러를 조달했으며 기업가치는 1조7700억 달러(약 2700조 원)로 평가됐다. 공모 기준 역대 최대 기록이다. 이번 공모는 골드만삭스와 모간스탠리, 뱅크오브아메리카(BofA) 증권, 씨티그룹, JP모간이 공동 주관사다. 스페이스X 주식이 12일 나스닥에서 거래를 시작하면 미국 상장 기업 중 시가총액 7위에 오르게 된다. 다만 회사는 지난해 손실을 기록했고 다른 초대형 기업들의 매출은 스페이스X의 매출을 크게 웃돈다. 종전 사상 최대 IPO는 지난 2019년 12월 사우디 아람코 공모로 당시 1조7100억 달러 가치에 256억 달러를 조달했다. 인플레이션을 감안하면 아람코는 2조2100억 달러 가치에 332억 달러를 조달한 셈이다. 스페이스X 로고와 일론 머스크.[사진=로이터 뉴스핌]2026.05.23 mj72284@newspim.com 스페이스X의 1조7700억 달러 평가액은 발행 주식 130억8000만 주를 기준으로 한 것으로 주관사들이 추가 주식 매각 권리(그린슈)를 행사하면 더 늘어날 수 있다. 이 결정은 통상 공모 후 30일 이내에 이뤄진다. 스페이스X는 이례적으로 큰 비중인 전체 물량의 30%를 개인 투자자 몫으로 배정했다. 또 은행가들과 투자자들이 오랫동안 IPO 조건 협상에 활용해온 로드쇼 이전에 공모가를 결정했다. 머스크는 스페이스X 주식의 더 넓은 매수 기반을 만들 조기 인덱스 편입도 추진해 엇갈린 결과를 얻었다. 강력한 창업자 지배력을 유지하도록 회사 지배구조도 설계했다. 머스크는 IPO 후에도 스페이스X 지분 82%를 보유한다. 지난 2002년 설립된 스페이스X는 자사 사명을 '생명을 다행성적으로 만들고 우주의 진정한 본질을 이해하며 의식의 빛을 별들로 확장하는 데 필요한 시스템과 기술을 구축하는 것'으로 정의한다. 회사는 시장 기회가 28조5000억 달러에 달한다며 이를 인류 역사상 최대 규모라고 표현했다. 회사의 우주 사업은 지난 3년간 궤도에 발사된 질량의 5분의 4 이상을 담당했다. 현재 매출은 스타링크가 대부분을 차지한다. mj72284@newspim.com 2026-06-12 04:59
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윤석열 '北 무인기' 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄의 명분을 만들기 위해 평양 무인기 투입 작전을 지시한 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고가 12일 열린다.  서울중앙지법 형사합의36부(재판장 이정엽)는 윤 전 대통령의 일반이적·직권남용 권리행사방해 혐의 선고 기일을 이날 오전 10시30분에 연다. 법원은 언론사의 중계방송 및 비디오 녹화 신청은 허가하지 않았다. 12·3 비상계엄의 명분을 만들기 위해 평양 무인기 투입 작전을 지시한 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고가 오늘 열린다. 사진은 윤 전 대통령. [사진=뉴스핌DB] 일반이적, 위계에 의한 공무집행방해, 허위 명령·보고 등 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관과 일반이적, 직권남용 권리행사방해 혐의를 받는 여인형 전 국군방첩사령관, 군용물손괴교사, 군기누설 등 혐의를 받는 김용대 전 드론작전사령관에 대한 선고도 함께 진행된다. 법원은 그동안 공공의 이익과 사회적 관심이 큰 사건에 한해 재판 중계를 허가해 왔다. 다만 이번 사건의 경우 국가안전보장과 직결된 사안으로, 판결 주문과 이유 일부가 공개되지 않거나 중계가 제한될 가능성이 있다는 점 등을 고려해 중계 신청을 받아들이지 않은 것으로 설명했다. 윤 전 대통령 등은 북한을 군사적으로 도발해 비상계엄 선포의 명분을 만들 목적으로 2024년 10월경 평양에 무인기를 투입하는 작전을 지시한 혐의를 받는다. 조은석 내란특별검사팀(특검팀)은 지난 4월 24일 군사 기밀 유출 우려 등으로 비공개로 열린 결심 공판에서 윤 전 대통령에게 징역 30년을 구형했다.  이어 특검팀은 김 전 장관에게 징역 25년을 선고해달라고 재판부에 요청했다. 여 전 사령관과 김 전 사령관에게는 각각 징역 20년, 징역 5년을 구형했다. 특검팀은 윤 전 대통령 등이 단순 군사작전이라는 목적을 넘어 비상계엄 여건 조성을 위한 목적과 의도를 가지고 무인기 침투를 지시했고, 평양에 무인기가 추락해 군사적으로도 해를 끼쳤다고 봤다. pmk1459@newspim.com 2026-06-12 06:05

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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