경기특수교육원, 발달장애학생 '직업기능 경진대회' 개최

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가죽공예·바리스타 등 6개 종목 열전…선발 학생은 10월 제주 전국대회 출전

[이천=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청특수교육원이 장애학생들의 숨은 소질을 발굴하고 당당한 사회적 자립을 지원하기 위한 화합과 도전의 장을 마련했다.

'경기도 장애학생 직업기능 경진대회'를 개최했다. [사진= 경기도교육청]

특수교육원은 11일 원내에서 도내 고등학교 과정에 재학 중인 발달장애학생 100여 명이 참가한 가운데 '경기도 장애학생 직업기능 경진대회'를 개최했다고 밝혔다.

이번 대회는 참가 학생들이 그동안 교육과정을 통해 갈고닦은 직업 실무 역량을 발휘함으로써 자립에 대한 자신감을 높이고 올바른 직업관을 가질 수 있도록 돕기 위해 추진됐다.

경연은 학교 현장 및 실제 산업 수요가 높은 가죽공예, 바리스타, 제품포장 등 총 6개 종목으로 나뉘어 진행됐다. 대회에 참가한 학생들은 저마다 진지한 태도로 숨은 기량을 마음껏 겨루며 열정을 불태웠다.

이번 지역 예선 성격의 대회에서 우수한 성적을 거둬 최종 선발된 학생들은 오는 10월 제주도에서 개최되는 전국 대회에 경기도 대표 선수단으로 참가해 다시 한번 큰 꿈을 향한 도전에 나서게 된다.

서명규 경기도교육청특수교육원장은 "이번 대회는 단순한 기능 겨루기를 넘어 우리 학생들이 스스로의 한계를 극복하고 무한한 잠재력을 세상에 증명해 보인 뜻깊은 자리"라며 "앞으로도 장애학생들이 인공지능 등 디지털 역량까지 갖춘 당당한 사회 구성원으로 자립할 수 있도록 늘 따뜻한 동반자가 되어 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.

한편 특수교육원은 이에 앞서 지난 5일에도 장애학생과 비장애학생이 IT 공간에서 소통하는 '경기도 e페스티벌'을 성황리에 개최한 바 있다. 정보경진대회와 e스포츠대회로 치러진 해당 대회의 대표 선발자들은 오는 9월 홍천에서 열리는 전국대회 출격을 앞두고 있다.

beignn@newspim.com