전주시장직 인수위, 전주시 재정위기 진단…재정혁신 로드맵 마련 본격화

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추경 재원 부족 현실화 속 재정 건전성 회복 방안 모색

재정혁신특위 중심 예산 구조 분석, 개선 대책 마련 추진

[전주=뉴스핌】이백수 기자 = 민선 9기 전주시장직 인수위원회인 시민주권 열린 전주 위원회가 전주시 재정위기 극복과 재정혁신 방안 마련을 위한 본격적인 활동에 돌입했다.

11일 시민주권 열린 전주 위원회에 따르면 지난 9일 출범과 함께 전주시 기획예산과로부터 재정현황을 보고받은 결과 재정 상황이 예상보다 심각한 수준인 것으로 나타나 구체적인 현황 파악에 착수했다.

전주시장직 인수위원회[사진=조지훈 전주시장 당선인]2026.06.11 lbs0964@newspim.com

위원회는 실효성 있는 해결책 마련을 위해 재정 여건을 면밀히 진단할 계획이며, 관련 업무는 자문기구 성격의 '재정혁신 도시 전주 특별위원회'를 중심으로 추진된다.

전주시가 위원회에 보고한 2026년 제3회 추가경정예산 편성계획안에 따르면 필요한 예산은 총 4664억 원 규모로, 최소 편성 기준으로도 1463억 원이 필요하다.

반면 세입 예상액은 376억 원에 그쳐 1087억 원의 재원 부족이 발생하는 것으로 분석됐다.

이를 해소하기 위해 전주시는 세출 구조조정과 세외수입 조정 214억 원, 공기업특별회계 및 기금 등 타회계 활용 250억 원, 지방채 전환 78~139억 원, 제경비 유예 196억 원, 공무원 시간외수당과 연가보상비 등 복지경비 축소 70억 원 등의 재원 대책을 마련한 것으로 보고됐다.

또 추가적인 예산 삭감과 집행 유예 등을 통해 약 280억 원을 절감한다는 계획도 포함됐다.

재정혁신 도시 전주 특별위원회는 추경 편성계획뿐 아니라 민선 8기 전체 재정 흐름과 부채 규모 등 관련 자료를 추가로 요청해 전반적인 예산 구조와 재정 현황 분석에 속도를 낼 방침이다.

위원회는 향후 세부 현황이 파악되는 대로 전주시 재정 운영의 문제점을 진단하고 재정 건전성 회복을 위한 중장기 대책을 마련할 계획이다.

김갑룡 재정혁신 도시 전주 특별위원장은 "전주시로부터 보고받은 재정 여건은 예상보다 훨씬 심각한 수준"이라며 "추경은 물론 전주시 전체 예산 구조를 면밀히 분석해 문제점을 진단하고 재정 구조를 혁신적으로 개선할 방안을 찾는 데 역량을 집중하겠다"고 말했다.

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