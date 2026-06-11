유림테크, 올해 3분기 코스닥 예심 청구 추진

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거래소와 사전 협의 진행, 코스닥 상장 절차 본격화

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 친환경 자동차 경량 부품 기업 유림테크가 코스닥시장 상장을 위한 절차에 들어간다.

11일 유림테크는 최근 한국거래소와 코스닥시장 상장을 위한 사전 협의를 진행했으며, 올해 3분기 상장예비심사 청구서를 제출할 예정이라고 밝혔다.

유림테크는 전기차와 하이브리드 차량에 들어가는 모터 하우징을 생산하는 기업이다. 모터 하우징은 전기차와 하이브리드 차량의 구동 모터를 감싸는 핵심 부품이다.

유림테크 로고. [사진=유림테크]

회사는 금형, 주조, 가공, 조립을 자체적으로 수행하는 생산 체계를 구축했다고 설명했다. 현대자동차의 전기차 전용 플랫폼 'E-GMP'와 사우디아라비아 전기차 브랜드 시어(CEER)의 주행거리 연장형 전기차(EREV) 플랫폼 등에 모터 하우징 부품을 공급하고 있다.

유림테크가 공급하는 부품은 현대차 아이오닉5, 아이오닉6, 기아 EV6, EV9, 제네시스 GV60 등 전기차 모델에 적용된다고 회사 측은 설명했다. 유림테크는 완성차 업체의 차량 경량화 수요와 맞물려 모터 하우징의 적용 범위가 확대되고 있다고 보고 있다.

하이브리드 관련 부품 매출도 증가하고 있다. 회사에 따르면 하이브리드 부품의 2020~2025년 연평균 매출 성장률은 70% 수준이다. 유림테크는 차세대 전기차 플랫폼 eS·eM과 신형 하이브리드 시스템 TMED-II 관련 수주를 확보했으며, 2031년까지 1조8000억원 규모의 수주액을 확보했다고 밝혔다.

유림테크는 자동차 부품 외에 도심항공모빌리티(UAM)와 로봇 부품 사업도 추진하고 있다. 회사는 한국항공우주산업(KAI)과 UAM 핵심 부품을 공동 개발하고 있다. UAM 부품은 군사용 성능 기준을 충족할 수 있는 방향으로 개발 중이며, 회사는 2032년 이후 양산을 예상하고 있다.

로봇 분야에서는 라이온로보틱스 등과 협력하고 있다. 유림테크는 라이온로보틱스와 약 2000대 규모의 로봇 알루미늄 바디 부품 공급 및 조립 양산 관련 업무협약(MOU)을 체결했으며, 양산 준비를 진행하고 있다.

상장 추진 배경에는 설비 투자와 사업 포트폴리오 확대가 있다. 유림테크는 대형 주조설비와 금형 등 생산 시설에 투자를 집행했다. 이 과정에서 일시적으로 영업손실이 발생했으나, 회사는 올해부터 투자 효과가 실적에 반영될 것으로 예상하고 있다.

조현호 유림테크 대표는 "대규모 설비 투자와 선제적 기술 개발을 마치고 본격적인 수확기에 접어들었다"며 "코스닥 상장을 통해 글로벌 모빌리티 모터 패키징 시장에서 사업 기반을 확대하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com