현대차그룹, 사내 스타트업 3곳 분사…누적 44개

제로원 컴퍼니 빌더 통해 육성한 사내 스타트업 3곳 독립



[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대차그룹이 임직원 대상 스타트업 육성 프로그램 '제로원 컴퍼니빌더'를 통해 키운 신생기업 3곳을 분사했다고 11일 밝혔다. 분사한 회사는 포지티브플로, 웨어비, 자비스다.

포지티브플로는 침대 매트리스에 부착한 인공지능(AI) 센서로 사용자의 수면 상태를 감지해 온도와 습도를 자동으로 조절하는 스마트 매트리스 시스템을 개발 중이다. 수집된 수면 데이터는 스마트폰 앱으로 확인할 수 있으며, 앱에서 온도와 습도를 직접 제어할 수도 있다. 현대건설과 수면 기술 분야 협업을 논의 중이다.

포지티브플로 로고 [사진=현대차그룹]

웨어비는 고정밀 위치센서 기반의 산업용 안전 기술을 개발하고 있다. 작업자용 안전모와 조끼, 무인운반차(AGV), 트럭 등에 센서를 부착해 초광대역 전파(UWB) 신호를 양방향으로 주고받는 방식이다. 사람과 차량의 위치를 오차범위 10㎝ 이내로 파악해 작업장 내 충돌 사고를 사전에 예방하는 것을 목표로 한다. 지난해부터 기아 화성 PBV 컨버전센터 생산라인에서 지게차와 작업자 간 충돌 방지 실증 사업을 진행 중이다.

자비스는 차량용 소프트웨어(SW) 개발 분야 스타트업다. 자동차 산업에서는 SW 개발 시 표준화되지 않은 방식으로 요구사양을 작성하거나 사람이 직접 코딩해 오류가 발생하는 경우가 많았다. 자비스는 차량용 SW 개발에 필요한 표준도구와 코딩 자동화 프로그램을 지원한다. 최근 DH라이팅, 평화정공, 계양전기 등 현대차·기아 협력업체와 전자제어기(ECU)용 SW 개발 실증 사업을 진행했다.

현대차그룹은 2000년 '벤처플라자'를 시작으로 사내 스타트업 발굴을 추진해왔다. 2021년부터는 '제로원 컴퍼니빌더'로 임직원 대상 육성 프로그램을 확대 개편했다. 선정된 스타트업에는 개발비로 최대 3억원을 지원하며, 1년간의 제품·서비스 개발 및 사업화 기간을 거친 후 독립 기업으로 분사하거나 사내 사업화 여부를 결정한다. 분사 후 3년까지 재입사도 가능하다.

이번 분사로 현대차그룹에서 독립한 사내 스타트업은 총 44곳으로 늘어났다.

y2kid@newspim.com