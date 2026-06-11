파리 한복판서 K컬처 총출동…문체부·콘진원, 'K엑스포 프랑스' 개최

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한·불 수교 140주년 기념…K팝 콘서트·비즈니스 상담·체험 전시 한자리에

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 오는 16일부터 19일까지 프랑스 파리 팔레 데 콩그레와 르 메르디앙 에투알 호텔에서 '2026 K-엑스포 프랑스: All about K-Culture'를 개최한다.

이번 행사는 지난 5월 미국 LA에서 열린 'K-엑스포 USA'의 후속이다. LA 행사에는 4만여 명이 참석했고 현지 기업과 500건 이상의 비즈니스 성과와 30건 이상의 업무협약(MOU)을 이끌어냈다. 파리 행사는 그 열기를 유럽으로 확장하는 자리다. 한·불 수교 140주년이라는 외교적 의미도 더해졌다.

프랑스 파리에서 '2026 K-엑스포 프랑스: All about K-Culture'가 열린다. 사진은 2026 K-EXPO 프랑스 인기가요 공연 포스터. [자료= 콘진원]



◆ 전시·체험·공연 총망라…국내 기업 60여 곳 참가

16일부터 18일까지 팔레 데 콩그레 전시장에서는 B2C 전시와 K팝 공연이 펼쳐진다. K-IP 디스커버리·K-테크 커넥트·K-뷰티 부티크·K-콜라보레이션 존·K-콘텐츠 쇼케이스·K-푸드 마켓 등 6개 구역에 국내 기업 60여 곳이 참가한다.

넷플릭스 코리아는 금호타이어·기아·농심 등 국내 기업과의 협업 사례를 소개하고, CJ ENM을 비롯한 AI 콘텐츠 기업 12개사는 영화관 콘셉트로 최신 AI 콘텐츠를 상영한다. 이번 행사에서 처음 선보이는 'K-테크 커넥트'에서는 XR·AR·AI 기반 상호작용 콘텐츠를 직접 체험할 수 있다.

'K-콜라보레이션 존'에서는 국내 XR·VR 전문 기업 아이스테이징이 한국 전통 자개 공예 기법과 루이 비통과의 실제 협업 사례를 XR·VR 기술로 재현한 전시를 선보인다. 무대 행사로는 배우 류수영이 한국 사찰음식을 직접 시연하며 유럽 관람객에게 한국 식문화를 소개하는 'K-푸드: 테이스트&토크'도 이틀간 운영된다.

17일 저녁에는 샤이니 태민을 비롯해 몬스타엑스·엔시티 위시·82메이저·스텔라 장·하츠투하츠 등 K팝 아티스트 6팀이 출연하는 'K팝 콘서트: 인기가요 인 파리'가 열린다. 한·불 수교 140주년을 기념해 K팝 아티스트의 프랑스 곡 커버 무대 등 양국 문화를 담은 협업 무대도 마련된다.

18~19일 르 메르디앙 에투알 호텔에서는 콘텐츠·AI·K-뷰티 관련 국내 기업 46개사가 참가하는 수출상담회가 열린다. 프랑스 출판 미디어 그룹 메디아 파티시파시옹, 유럽 최대 미디어 그룹 바니제이, 유통·전자상거래 기업 프낙 다티, 애니메이션 플랫폼 ADN 등 유럽 주요 바이어 100여 명과 일대일 상담을 진행한다.

유현석 콘진원 원장직무대행은 "이번 파리 행사는 K-콘텐츠가 단순한 문화 향유를 넘어 유럽의 일상과 산업으로 확장되는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.

fineview@newspim.com