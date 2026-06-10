원주시, 유망기업 투자유치 활동 펼쳐...차별화된 투자 환경 강조

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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시가 원주형 투자 환경을 내세우며 유망기업을 대상으로 투자유치 활동을 펼쳤다.

시는 10일 서울 코엑스에서 개최된 '2026 스마트테크코리아'에 참가했다고 밝혔다.

올해로 15회째를 맞은 '스마트테크코리아'는 인공지능(AI), 로봇, 스마트 제조, 디지털 혁신기술 등 미래산업 분야의 기업들이 참여하는 국내 대표 기술 전시회로 이번에는 500여 기업이 참가해 글로벌 첨단기술을 선보였다.

원주시가 '2026 스마트테크코리아'에 참가해 유망기업을 대상으로 투자유치 활동을 펼치고 있다.[사진=원주시] 2026.06.10 onemoregive@newspim.com

원주시는 이번 박람회에서 전국의 유망 기술기업들에게 사통팔달의 수도권 접근성 교통망, 반도체, 바이오·헬스케어, 디지털 헬스케어 등 첨단산업 인프라, 기업 맞춤형 지원 제도 및 투자 인센티브 등 차별화된 투자 환경을 강조했다.

또한 원주시는 전략산업과 연계된 기업들을 직접 방문하는 '찾아가는 맞춤형 투자유치 활동'을 진행하며 기업들의 관심을 유도했다.

시는 이번 전시회에서 발굴한 유망기업과의 후속 상담 및 현장 방문을 통해 투자협약(MOU) 체결 등 실질적인 성과로 이어지도록 지원할 계획이다.

원주시는 국내 주요 산업박람회에서 투자유치 홍보부스를 운영하며 '기업하기 좋은 도시 원주'를 알리는 데 총력을 기울이고 있다.

특히 원주시는 3월 일본 도쿄에서 진행된 첨단산업 박람회에 참여해 해외 유망기업을 상대로 투자유치 활동을 전개하며 국내외를 아우르는 투자유치를 지속적으로 추진하고 있다. 이를 통해 우수기업 유치뿐만 아니라 기업과의 네트워크 구축 및 실질적인 투자 성과를 확대할 계획이다.

엄병국 투자유치과장은 "이번 박람회는 미래산업을 이끌 우수기업들을 만나볼 수 있는 좋은 기회"라며 "원주시의 산업 기반과 투자 환경을 적극적으로 알리며 성장 가능성이 높은 기업들의 투자를 유치할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

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