전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.01 (수)
KYD 디데이
산업 ICT

속보

더보기

[KMF2026] 이노시뮬레이션, 방산 기술로 만든 '사운더'로 영화관 혁신

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 이노시뮬레이션이 6월 코엑스 KMF 2026에서 실감형 영화관 솔루션 사운더를 선보였다.
  • 사운더는 저주파 음향을 좌석 진동으로 정밀 구현해 메가박스 등 상영관에 상용화됐으며 XR 헤드셋과 결합한 몰입형 플랫폼으로 주목받았다.
  • 이 회사는 국내외 극장과 가정용으로 확장하고 교육·훈련 등 다양한 산업에 진동·XR 기반 실감 콘텐츠를 적용하는 전략을 추진 중이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

메가박스 동대문 XoundR관 운영 중…사운더 데이 체험 관람객 2만명
방산 시뮬레이터 진동 제어 기술→영화 저음역대 좌석 진동 구현
피지컬 AI 트레이닝 기술 기업…심레이싱 시뮬레이터 연계 체험

[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 지난 6월 서울 코엑스에서 열린 '2026 대한민국 가상융합산업대전(KMF 2026)'에서 이노시뮬레이션이 실감형 영화관 솔루션 '사운더(XoundR)'를 선보였다. 영화의 저음과 충격음을 좌석 진동으로 구현해 관람객이 화면을 '보는 것'을 넘어 몸으로 느끼도록 하는 기술이다. 자동차와 방산 시뮬레이터에서 축적한 진동 제어 기술을 영화관으로 확장한 사례라는 점에서 관람객과 업계 관계자들의 관심을 모았다.

이노시뮬레이션은 오랫동안 자동차 주행 시뮬레이터와 국방 훈련 시뮬레이터, XR 기반 실감훈련 시스템을 개발해 온 기업이다. 실제 환경과 유사한 움직임과 진동을 구현하는 모션 제어 기술을 핵심 경쟁력으로 키워왔으며, 이번 전시에서는 이를 문화 콘텐츠 분야에 적용한 사운더를 전면에 내세웠다.

사운더는 영화 음향 가운데 저주파 영역을 실시간 분석해 리클라이닝 좌석의 진동으로 전달하는 시스템이다. 단순히 좌석을 흔드는 방식이 아니라 음향의 강도와 주파수, 장면의 흐름에 맞춰 진동을 정밀하게 제어한다. 총성이 울리면 충격이 손끝과 허리로 전해지고, 자동차가 질주하면 엔진의 진동이 좌석을 통해 전달되는 방식이다. 관람객은 화면과 음향, 진동이 결합된 새로운 형태의 몰입감을 경험할 수 있다.

사운더는 이미 상용화 단계에 들어섰다. 현재 메가박스 동대문과 대구프리미엄만경관 등 일부 상영관에서 운영되고 있으며, 적용 극장은 점차 확대되고 있다. 기존 특수관처럼 대규모 설비를 새로 구축하는 것이 아니라 리클라이너 좌석에 진동 모듈을 적용하는 방식이어서 상대적으로 도입 부담이 적은 것도 장점으로 꼽힌다.

전시 부스에서는 사운더와 함께 핀란드 XR 전문기업 바리오(Varjo)의 초고해상도 XR 헤드셋도 함께 소개됐다. 관람객들은 XR 콘텐츠와 진동 시스템을 동시에 체험하며 시각과 청각, 촉각이 결합된 실감형 콘텐츠를 경험했다. 단순히 장비를 전시하는 수준을 넘어 다양한 산업에서 활용 가능한 몰입형 플랫폼을 제시했다는 평가가 나왔다.

이승렬 이노시뮬레이션 CMO는 "사운더는 영화 속 사운드를 진동으로 구현해 관람객의 몰입도를 높이는 실감형 솔루션"이라며 "자동차와 방산 시뮬레이터를 개발하며 축적한 정밀 진동 제어 기술을 문화 콘텐츠 분야에 적용해 새로운 영화 관람 경험을 만들고 있다"고 말했다.

이어 "현재 국내 상영관 확대를 추진하고 있으며, 이후 해외 시장 진출도 준비하고 있다"며 "장기적으로는 가정에서도 극장 수준의 몰입감을 경험할 수 있도록 가정용 제품 개발까지 추진해 XR 기반 실감 콘텐츠 시장을 넓혀갈 계획"이라고 밝혔다.

이노시뮬레이션은 영화관에 머물지 않고 교육과 훈련 분야까지 기술 적용 범위를 넓히고 있다. 진동과 XR을 결합한 기술은 산업 안전교육과 군 훈련, 자동차 교육 등 실제 현장을 재현해야 하는 분야에서도 활용도가 높다. 하나의 핵심 기술을 다양한 산업으로 확장하는 이른바 '원 소스 멀티 유즈' 전략이다.

최근 영화관 업계도 차별화된 관람 경험 확보에 속도를 내고 있다. 온라인동영상서비스(OTT) 확산 이후 극장을 찾는 이유를 새롭게 만들어야 하는 상황에서 화면과 음향을 넘어 촉각까지 활용하는 실감형 상영관은 새로운 대안으로 떠오르고 있다. 이노시뮬레이션은 이러한 변화에 맞춰 기술 중심의 특수상영 시장을 공략하고 있다.

KMF 2026에서 사운더가 보여준 의미는 단순히 새로운 영화 좌석을 선보인 데 있지 않았다. 산업 현장을 위해 개발된 정밀 시뮬레이션 기술이 문화 콘텐츠와 만나 전혀 다른 시장을 만들어낼 수 있다는 가능성을 제시했다는 점이다. 방산과 자동차에서 검증된 기술이 영화관이라는 일상 공간으로 들어오면서, 가상융합 기술의 활용 범위 역시 한층 넓어지고 있다.

[서울=뉴스핌] 김상현 기자 = 10일 서울 코엑스에서 열린 '2026 대한민국 가상융합산업대전(KMF 2026)'은 과학기술정보통신부가 주최하는 행사로, '한계를 넘어, 새로운 현실로'를 주제로 B2B·B2C 전시와 글로벌 컨퍼런스, 투자마켓 등 다채로운 프로그램을 12일까지 선보인다. 2026.06.10 heykim@newspim.com

 

windy@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령, 한성숙 총리 임명안 재가 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 30일 한성숙 국무총리 임명안을 재가했다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 밤 "한 총리의 임명 일자는 7월 1일"이라며 이같이 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 한성숙 국무총리 후보자가 26일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.06.26 kunjoo@newspim.com 한 총리는 이재명 정부 두 번째 총리이자 50대 총리로 취임한다. 또 노무현 정부에서 2006년 첫 여성 국무총리로 임명된 한명숙 전 총리에 이어 두 번째 여성 총리가 된다.  한 총리 임명동의안은 국회 본회의 투표 결과 재석 의원 167명 중 찬성 166명, 무효 1명으로 가결됐다. 표결에 국민의힘은 불참했다. 정점식 국민의힘 원내대표는 국회 본회의장 앞에서 기자들과 만나 "총리 인준안에 반대 의사를 이미 명확히 했기 때문에 인준 투표에 들어가지 않을 것"이라고 밝혔다. the13ook@newspim.com 2026-06-30 23:57
사진
동탄 등 주담대 LTV 40% 적용 [서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 정부가 주택시장 과열을 막기 위해 경기도 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시를 규제지역으로 추가 지정함에 따라, 해당 지역에 대한 고강도 대출 규제가 7월 1일부터 시행된다. [사진=금융위원회] 금융위원회는 30일 신진창 사무처장 주재로 국토교통부, 한국은행, 금융감독원 및 주요 금융협회와 '가계부채 점검회의'를 열고 이 같은 내용을 골자로 한 대출 규제 강화 방안을 발표했다. 이번 회의는 최근 반도체 벨트 등 일부 지역을 중심으로 주택가격 변동성이 확대됨에 따라 시장 불안을 조기에 차단하기 위해 마련됐다. 내일부터 규제지역으로 지정된 지역에서는 강화된 대출 규제가 적용된다. 우선 규제지역 내 주담대 취급 시 LTV가 기존 70%에서 40%로 대폭 축소된다. 단, 생애최초 주택구입이나 정책모기지 등은 완화된 비율(60~70%)이 적용된다. 또한, 다주택자는 수도권 내 주택 구입 시 규제지역 여부와 상관없이 LTV 0%가 적용된다. 이와 함께 투기과열지구 내에서 전세대출 보유 차주가 3억 원을 초과하는 아파트를 구입하는 것이 제한된다. 반대로, 규제지역 내 3억 원 초과 아파트 구입자 역시 전세대출을 받을 수 없다. 또, 1억 원을 초과하는 신용대출을 보유한 차주는 대출 실행일로부터 1년간 규제지역 내 주택 구입이 제한되며, 규제지역 내 1주택 보유자의 재건축·재개발 중도금·이주비 대출 시 추가 주택 구입이 제한된다. 주택 매매·임대사업자 외 여타 사업자의 규제지역 내 주택 구입 목적 주담대도 원천 차단된다. 금융당국은 시장의 혼란과 차주의 불측의 피해를 방지하기 위해 경과 규정을 뒀다. 규제지역 효력 발생일 전일인 30일까지 금융회사 전산상 대출 신청 접수가 완료됐거나, 주택매매계약을 체결하고 계약금 납부를 증명한 차주는 종전 규정을 적용받는다. 토지거래허가 대상 주택의 경우, 30일까지 관할 지자체에 토지거래허가를 신청했다면 예외가 인정된다. 신진창 금융위 사무처장은 이날 회의에서 "강화된 대출 규제가 즉시 시행되는 만큼, 일선 현장에서 혼선이 발생하지 않도록 금융권의 적극적인 협조가 필요하다"며 "각 금융회사는 직원 교육과 전산 시스템 점검 등에 만전을 기해달라"고 주문했다. 또한 주택 실수요자를 향해서도 "강화된 대출 규제 내용을 사전에 숙지하여 자금조달계획에 차질이 생기지 않도록 각별히 유의해 달라"고 당부했다. 아울러 금융위는 최근 기타대출을 중심으로 가계부채 증가세가 지속되고 있다고 지적하며, 관리 목표를 미준수하는 금융회사에 대해서는 현장 점검 등 더욱 강력한 대응에 나서겠다는 방침을 밝혔다. dedanhi@newspim.com 2026-06-30 17:48

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동