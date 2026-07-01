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[KMF2026] 쿼레이트, 웹 기반 XR 협업으로 공간 설계 혁신

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  • 쿼레이트가 6월 코엑스에서 웹 기반 협업 플랫폼 CoSpace XR을 공개했다.
  • CoSpace XR은 설계자와 의뢰인이 동일 3D 공간에서 실시간 의견 반영과 문서 공유 등 XR 협업을 지원해 설계 소통과 효율을 높였다.
  • 쿼레이트는 교육·커머스·해외 설계사 협업까지 활용 범위를 넓혀 설계·시공·구매를 잇는 XR 공간 플랫폼으로 발전시킬 계획이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

웹 기반 XR 협업 공간 'CoSpace XR' 공개…설치 없이 바로 접속
교육·기업 회의·원격 협업 전방위 적용…KMF 3일 상주 운영
공간 제약 없는 XR 협업 수요 폭증…글로벌 B2B 시장 공략

[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 지난 6월 서울 삼성동 코엑스에서 열린 '2026 대한민국 가상융합산업대전(KMF 2026)'에서 XR 공간 플랫폼 기업 쿼레이트가 웹 기반 협업 솔루션 'CoSpace XR(코스페이스 XR)'을 공개했다. 별도의 프로그램 설치 없이 웹 브라우저만으로 가상공간에 접속해 설계와 협업, 소통을 동시에 수행할 수 있는 플랫폼으로, 공간 설계 과정의 비효율을 줄이는 데 초점을 맞췄다.

쿼레이트는 공간 기획과 설계 과정에서 발생하는 소통 문제를 해결하는 XR 기반 협업 플랫폼을 개발하고 있다. 건축과 인테리어 설계는 물론 교육과 전시, 기업 협업 등 다양한 분야에서 여러 사용자가 하나의 가상공간에 접속해 의견을 공유하고 결과물을 함께 만들어갈 수 있도록 지원하는 것이 핵심이다.

이번 전시에서 선보인 'CoSpace XR'의 가장 큰 특징은 접근성이다. 기존 XR 협업 서비스는 별도의 프로그램 설치나 전용 장비가 필요한 경우가 많았지만, CoSpace XR은 웹 브라우저만으로 이용할 수 있도록 설계됐다. PC와 스마트폰만 있으면 누구나 가상공간에 접속할 수 있으며, XR 기기를 사용할 경우 더욱 몰입감 있는 협업 환경을 구현할 수 있다.

전시 부스에서는 설계자와 의뢰인이 동일한 3D 공간에서 설계안을 함께 검토하는 과정을 시연했다. 이용자는 공간 안에 직접 의견을 남기고, 설계자는 이를 실시간으로 반영해 수정된 결과를 즉시 확인할 수 있었다. 기존처럼 도면이나 이미지로 설명하는 방식보다 공간을 직관적으로 이해할 수 있어 설계 과정에서 발생하는 시행착오를 줄일 수 있다는 설명이다.

기업 협업 기능도 함께 소개됐다. 가상회의실에서는 여러 사용자가 동시에 접속해 문서를 공유하고 화이트보드 기능을 활용해 의견을 정리할 수 있으며, 제품 시연과 교육 콘텐츠도 하나의 공간에서 운영할 수 있다. 원격 근무와 협업이 일상화되는 환경에서 공간 제약 없이 실시간 협업이 가능하다는 점이 강점으로 꼽힌다.

쿼레이트는 교육 분야도 주요 활용 시장으로 보고 있다. 가상교실과 실습 공간을 구축하면 지역과 장소에 관계없이 동일한 교육 환경을 제공할 수 있고, 기업은 제품 교육과 안전교육, 설계 검토 등 다양한 업무를 XR 기반으로 운영할 수 있다. 단순한 메타버스 체험이 아니라 실제 업무와 교육에 활용할 수 있는 협업 플랫폼이라는 점을 강조했다.

김도경 쿼레이트 대표는 "공간 설계에서 가장 큰 문제는 설계자와 고객이 같은 공간을 서로 다르게 이해한다는 점"이라며 "쿼레이트는 3D 기반 협업 플랫폼을 통해 고객이 가상공간에서 직접 의견을 제시하고 설계자가 이를 실시간으로 반영할 수 있도록 해 공간 설계의 소통 방식을 바꾸고 있다"고 말했다.

김 대표는 이어 "앞으로는 가구와 인테리어 소품을 플랫폼 안에서 바로 구매할 수 있도록 커머스를 연계하고, 해외 인테리어 업체와 국내 고객이 설계 단계부터 협업할 수 있는 서비스로 확대할 계획"이라며 "설계와 시공, 구매까지 하나로 연결하는 공간 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.

쿼레이트는 공간 설계 시장을 시작으로 플랫폼 활용 범위를 지속적으로 넓혀갈 계획이다. 설계 결과를 기반으로 인테리어 제품을 구매하고, 시공 과정까지 연계하는 서비스는 물론 해외 설계사와 국내 고객이 하나의 플랫폼에서 협업할 수 있는 환경도 구축한다는 구상이다.

최근 기업과 공공기관을 중심으로 디지털 협업 도구에 대한 수요가 빠르게 늘면서 XR 기반 공간 협업 기술도 주목받고 있다. 단순한 화상회의를 넘어 실제 공간을 함께 보며 의견을 나누고 의사결정을 내릴 수 있다는 점에서 건축과 인테리어는 물론 제조와 교육, 전시 산업으로도 활용 범위가 확대되는 추세다.

이번 KMF 2026에서 쿼레이트는 화려한 가상현실 체험보다 실무 중심의 협업 환경 구현에 초점을 맞췄다. 웹 기반 XR 플랫폼을 통해 공간 설계와 의사결정 과정을 보다 직관적이고 효율적으로 바꾸려는 시도는 가상융합 기술이 실제 산업 현장으로 확장되고 있음을 보여주는 사례로 평가된다.

[서울=뉴스핌] 김상현 기자 = 10일 서울 코엑스에서 열린 '2026 대한민국 가상융합산업대전(KMF 2026)'은 과학기술정보통신부가 주최하는 행사로, '한계를 넘어, 새로운 현실로'를 주제로 B2B·B2C 전시와 글로벌 컨퍼런스, 투자마켓 등 다채로운 프로그램을 12일까지 선보인다. 2026.06.10 heykim@newspim.com

 

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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