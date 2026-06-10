순창군, 농번기 일손 부족 해소 '총력'…23일까지 농촌일손돕기

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

고령화·인구감소 따른 농촌 인력난 대응…적기 영농 지원 강화

딸기·고추·복숭아·블루베리 작업 지원…농가 경영 부담 완화

[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군이 본격적인 영농철을 맞아 일손 부족으로 어려움을 겪는 농가 지원에 나섰다.

순창군은 농촌 인구감소와 고령화로 심화되고 있는 인력난 해소를 위해 오는 23일까지 농촌일손돕기를 집중 추진한다고 10일 밝혔다.

순창군이 오는 23일까지 농번기 일손돕기에 나섰다.[사진=순창군]2026.06.10 lbs0964@newspim.com

이번 일손돕기는 적기 영농을 지원하고 농가의 경영 부담을 덜어 농촌에 활력을 불어넣기 위해 마련됐다.

군은 최근 읍·면과 농업기술센터 직원들이 참여한 가운데 유등면 딸기모종 제거 작업을 비롯해 풍산면 고추 유인줄 설치, 금과면 복숭아 봉지 씌우기, 구림면 블루베리 수확 작업 등을 지원했다.

참여자들은 무더운 날씨 속에서도 농가와 함께 구슬땀을 흘리며 영농 작업이 제때 이뤄질 수 있도록 힘을 보탰다.

군은 농번기 동안 각 실·과·소와 읍·면 행정복지센터 직원들의 자발적인 참여를 바탕으로 일손 부족 농가 지원을 지속적으로 이어갈 계획이다.

주요 지원 분야는 고추 유인줄 설치와 딸기순 제거, 매실 수확, 포도 봉지 씌우기 등 단기간에 많은 인력이 필요한 농작업과 농촌 생활환경 정비 활동이다.

순창군은 농가별 작업 시기를 고려한 맞춤형 지원으로 적기 영농이 차질 없이 이뤄질 수 있도록 지원을 강화하고 있다.

최영일 순창군수는 "농촌의 인구감소와 고령화로 일손 부족 문제가 갈수록 심화되고 있다"며 "현장 중심의 지원을 통해 농업인들이 적기에 영농활동을 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com