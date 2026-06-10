전북도 '건설로봇 실증거점' 김제에 구축…426억 원 규모

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고소작업 로봇플랫폼 구축 추진·건설현장 안전사고 예방 기대

연구·실증·사업화 연계 생태계 조성…관련 기업 유치 기반 마련

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 건설현장의 고위험 작업을 로봇으로 대체하는 실증거점 구축에 나서며 스마트건설 산업 육성에 속도를 낸다.

전북자치도는 산업부와 국토가 공동 추진하는 '건설현장 다목적 고소작업을 위한 로봇플랫폼 구축사업'을 본격 추진한다고 10일 밝혔다.

전북자치도청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.06.10 lbs0964@newspim.com

이번 사업은 추락 위험이 높은 용접과 도장, 내화뿜칠 등 건설현장 고소작업에 로봇 기술을 적용해 작업자의 안전을 확보하고 생산성을 향상시키기 위해 마련됐다.

사업은 2030년까지 5년간 총사업비 426억원을 투입해 김제시 일원에서 추진된다. 전북자치도와 김제시를 비롯해 서울대학교, 한국건설기계연구원, ㈜호룡 등 전국 26개 기관과 기업이 참여한다.

도는 연구동과 실증동, 실외 고소시험장 등을 구축하고 고소작업 로봇시스템 시험·연구 장비를 갖춰 건설현장 특화 로봇기술 개발과 실증 기반을 마련할 계획이다.

또 확장현실(XR) 기반 원격 협업기술과 자율주행·정밀제어 기술을 접목한 고소작업 로봇 개발, 디지털트윈 기반 통합운영시스템 구축 및 현장 실증도 병행한다.

이를 통해 작업자가 위험한 현장에 직접 투입되지 않고도 원격으로 로봇을 제어할 수 있는 환경을 구현해 건설현장의 안전성과 작업 효율을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

전북자치도는 이번 사업이 건설로봇 분야 연구개발과 실증, 사업화를 연계하는 산업 생태계 조성으로 이어져 관련 기업 유치와 일자리 창출, 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 전망하고 있다.

양선화 전북자치도 미래첨단산업국장은 "이번 사업은 건설현장의 안전사고를 줄이고 생산성을 높이는 스마트건설 전환의 출발점"이라며 "김제를 중심으로 건설로봇 연구개발과 실증, 사업화가 선순환하는 산업 생태계를 구축해 미래 건설기술 산업의 거점으로 육성하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com