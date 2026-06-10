李在明政府推进区域均衡发展 地方半导体集群建设受关注

纽斯频通讯社首尔6月10日电 据韩国政界和产业界消息，韩国政府及执政党正计划推动半导体产业向地方布局，探讨将三星电子和SK海力士未来部分新增半导体生产及后续工艺设施安排在湖南地区（光州、全罗道）和忠清地区，以配合国家均衡发展战略并满足人工智能（AI）产业快速发展带来的产能需求。

资料图。【图片=网络】

据消息人士10日透露，目前相关讨论尚处于讨论阶段，具体投资项目和规模尚未最终确定。但随着人工智能半导体市场持续扩张，以及要求将半导体产业发展成果惠及地方经济的呼声不断提高，建设地方半导体产业集群的议题正受到越来越多关注。

李在明总统在8日举行的就职一周年记者会上表示将于近期公布大型国家增长项目后，市场预期相关计划可能涵盖尖端产业投资布局。本月底举行的主要企业集团负责人座谈会上，相关构想或有望进一步披露。

业界认为，半导体封装等后续工艺设施最有可能成为地方布局的优先领域。随着高带宽存储器（HBM）等先进存储产品需求快速增长，封装技术已成为提升半导体竞争力的重要环节，企业扩大相关产能的需求持续增加。

在候选地区方面，光州被视为湖南地区的重要选址之一。当地近年来积极推动半导体封装产业发展，并拥有一定产业基础。同时，湖南地区拥有较丰富的太阳能和海上风电资源，在满足高耗能半导体产业绿色用能需求方面具备一定优势。以新万金地区为中心推进的人工智能数据中心和先进制造业项目，也被认为有助于提升区域投资吸引力。

忠清地区同样被广泛看好。三星电子已在天安和牙山地区布局半导体封装基础设施，SK海力士则长期将清州作为核心生产基地运营。此前SK海力士已公布在清州建设大型先进封装设施的投资计划，市场因此关注其后续追加投资的可能性。

部分观点认为，未来地方布局范围可能进一步扩大至部分生产制造环节。但业内人士认为，相较于投资规模更大的前期工艺晶圆厂，建设成本相对较低、落地周期较短的后续工艺设施更有可能率先推进。

当前，三星电子和SK海力士正以龙仁半导体产业集群为核心扩充产能。随着人工智能产业快速发展带动存储芯片需求增长，两家公司对新增生产空间的中长期需求也在不断上升。

不过，对于相关投资传闻，三星电子和SK海力士均表示"尚无确定事项"。韩国政府也表示，具体投资计划属于企业自主经营决策范畴。

有业内人士指出，半导体产业发展与区域均衡发展战略的结合，使地方半导体投资方案持续受到关注。但未来究竟建设封装设施还是涵盖生产制造环节的大型产业集群，其对地方经济和产业发展的带动效应仍存在较大差异。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社