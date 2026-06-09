김해인재양성재단, 초고령사회 대응 '세대 통합형 모델' 제안

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'김해인재 소통 라운드테이블' 개최…김해형 프로그램 도입 방안 논의

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 김해인재양성재단이 초고령사회 대응을 위해 세대 통합형 프로그램 도입 방안을 논의했다.

8일 김해인재양성재단 회의실에서 열린 '김해인재 소통 라운드테이블'에서 참가자들이 기념사진을 찍고 있다.[사진=김해인재양성재단] 2026.06.09

김해인재양성재단은 전날 재단 회의실에서 한국노인스포츠지도사협회 김영 회장과 임원진 등이 참석한 가운데 '김해인재 소통 라운드테이블'을 개최했다고 9일 밝혔다.

이번 회의는 초고령사회에 대응해 시니어 건강 증진과 청년층과의 교류 확대를 함께 모색하기 위해 마련됐다. 스포츠와 체육 활동을 매개로 세대 간 소통 구조를 구축하는 데 초점이 맞춰졌다.

회의에서는 시니어의 외부 활동 참여를 높이고 청년층의 참여를 유도하기 위한 방안이 논의됐다. 대학생과 시니어가 함께 참여하는 파크골프 프로그램 등 세대 통합형 모델이 주요 의제로 제시됐다.

재단은 기존 복지 중심 접근에서 나아가 교육·문화 프로그램을 결합한 지역 맞춤형 모델을 구상하고 있다.

원종하 대표이사는 "시니어들이 어떻게 하면 건강하게 삶을 영위할 수 있을지 어른들에게 가장 좋은 혜택이 무엇인지를 철저하게 수요자 관점에서 생각하는 것이 중요하다"며 "지역사회 활력을 이끄는 김해만의 차별화된 특화 프로그램을 완성할 수 있도록 면밀히 준비하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com