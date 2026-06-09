강기윤, 민선 9기 시정 인수위원회 출범…전문성 강화·시민 소통

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전문가와 현장 경험자들 참여

정책 과제 점검·실행계획 수립



[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 강기윤 창원시장 당선인은 9일 시청 2별관에서 민선 9기 시정 인수위원회 현판식을 갖고 시정 전반 점검에 들어갔다고 밝혔다.

인수위는 창원시장직 인수위원회 운영에 관한 조례에 따라 위원장과 부위원장을 포함한 15명으로 구성됐다. 위원장은 조청래 전 국민의힘 당대표 특보가, 부위원장은 송병권 캠프 총괄기획단장이 맡았다.

강기윤 창원시장 당선인(왼쪽 세 번째)이 9일 시청 2별관에서 열린 인수위원회 사무실 현판식에서 축하 박수를 치고 있다.[사진=인수위원회] 2026.06.09

전문성 보강을 위한 자문위원도 함께 참여한다. 강 당선인은 "분야별 전문성과 현장 경험을 갖춘 인사들로 구성했다"고 밝혔다.

인수위 산하에는 기획·조정, 경제·산업, 정주·행복, 안전·건설·보건 등 4개 분과를 뒀다. 기획·조정 분과에는 김홍광 전 보좌관, 김완명 캠프 클린선거 지원단장, 최동호 캠프 기획단장이 참여한다.

경제·산업 분과는 송형근 전 국립공원공단 이사장, 손정원 마산여성경제인협의회 명예회장, 정지희 IT기업 대표로 구성됐다. 정주·행복 분과에는 하석규 경남사회단체연합 대표, 정민화 경남종합사회복지관 관장, 남정자 마산대 간호학과 교수, 한영애 전 도의원이 이름을 올렸다.

안전·건설·보건 분과에는 정수훈 전 마산합포구청장, 박용재 경남울산간호조무사회 사무처장, 김영미 전 창원시 여성특보가 참여한다. 김진호 전 경남신문 광고국장과 박남용 전 경남도의원은 대변인을 맡는다. 시민 의견 수렴과 정책 제안을 위한 시민동행특위와 소통특위를 별도로 운영한다.

인수위는 약 3주간 민선 9기 시정 비전 설계와 주요 정책과제 점검을 수행한다. 9일 오후 출범식 이후 본청 실·국과 직속기관, 사업소 업무보고와 현장 점검을 통해 시정 전반을 파악할 계획이다.

공약 이행을 위한 법령·재정 검토와 세부 로드맵을 마련하고, 장기간 지연된 주요 현안에 대해서도 실행계획 수립에 행정력을 집중한다.

강 당선인은 "인수위원회가 시민 의견을 반영해 시정 운영 기반을 마련하길 기대한다"며 "민선 9기 출범과 함께 체감 가능한 변화를 만들겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com