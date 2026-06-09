경남경찰, 경남도청 압수수색…'딥페이크 영상·관권선거 의혹' 관련

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경찰 10여명 투입 관련 자료 확보

진보당 "위선까지 규명해야 한다"

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경찰이 6·3 지방선거 과정에서 불거진 박완수 국민의힘 경남지사 당선인 캠프 측의 '딥페이크 영상·관권선거 의혹'과 관련해 경남도청을 압수수색했다.

경남경찰청이 박완수 국민의힘 경남지사 당선인 캠프 측의 '딥페이크 영상·관권선거 의혹'과 관련해9일 오전 10시부터 경남도청 공보관실과 ENG영상실 등을 대상으로 압수수색을 진행했다. 사진은 경남도청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.01.22

경남경찰청 사이버수사과는 9일 오전 10시부터 경남도청 공보관실과 ENG영상실 등을 대상으로 압수수색을 진행했다. 현장에는 경찰 10여 명이 투입돼 관련 자료를 확보한 것으로 파악됐다.

경찰은 강제수사에 앞서 도청 공보관실 소속 공무원의 자택에서 컴퓨터와 휴대전화도 수거한 것으로 전해졌다. 수사는 선거 과정에서 제기된 딥페이크 영상 제작·유포 의혹과 공무원 개입 여부를 확인하는 데 초점이 맞춰진 것으로 보인다.

이와 관련해 진보당 경남도당은 이날 논평을 내고 "압수수색은 의혹의 중대성을 보여주는 조치"라며 철저한 수사를 촉구했다. 이어 "조작된 영상이 선거에 활용되고 공무원이 동원됐다면 선거 공정성을 훼손한 중대한 사안"이라고 주장했다.

또 "증거 인멸 정황이 제기된 만큼 경찰은 관련 자료를 신속히 확보하고 지시·보고 체계 등 윗선까지 규명해야 한다"며 "일부 실무자에 책임을 한정하는 방식은 안 된다"고 밝혔다.

박완수 경남지사 당선인을 향해 "의혹에 대해 직접 입장을 밝히고 책임 있는 조치를 해야 한다"고 요구했다.

news2349@newspim.com