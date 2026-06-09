남원용성고 협약형 특성화고 선정…AI팜 인재양성 거점학교 도약

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교육·취업·지역정주 연계 지역맞춤형 직업교육체계 구축

5년간 최대 45억원 지원 통한 스마트농업 인재육성 기반 강화

[남원=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북교육청이 교육부 주관 '2026년 협약형 특성화고 육성 사업' 공모에 남원용성고등학교가 선정됐다고 9일 밝혔다.

협약형 특성화고는 학교와 교육청, 지자체, 지역 기업이 협약을 맺고 지역 산업 수요에 맞춘 직업교육을 통해 교육과 취업, 지역 정주를 연계하는 기술인재 양성 모델이다.

남원용성고 스마트팜 교외실습[사진=전북교육청] 2026.06.09 lbs0964@newspim.com

이번 선정으로 전북교육청은 2024년 한국치즈과학고, 2025년 수소에너지고에 이어 3년 연속 협약형 특성화고를 배출하는 성과를 거두게 됐다.

남원용성고는 인공지능(AI) 팜(Farm) 분야를 중심으로 기존 농업·공업계열 4개 학과를 AI팜과, AI팜테크과, AI팜카페과 등 3개 학과로 개편해 스마트농업 산업에 필요한 인재 양성 기반을 구축했다.

또 전북교육청과 전북자치도, 남원시를 비롯해 ㈜LG팜한농, ㈜아름, ㈜티에스팜 등과 컨소시엄을 구성해 직무교육과 현장실습, 취업 지원, 지역 정주 기반 마련에 나설 계획이다.

남원용성고는 앞으로 5년간 교육부로부터 최대 45억원을 지원받고 지자체 및 교육청의 대응투자를 통해 AI팜 실습환경 구축과 산학연계 교육, 취업·창업 지원, 성과관리 체계 구축 등을 추진하게 된다.

송한득 남원용성고 교장은 "공모 준비 과정에서 교직원들이 지역 기업 발굴과 학과 개편을 위해 많은 노력을 기울였다"며 "함께해 준 교직원들에게 감사드린다"고 말했다.

전북교육청은 남원용성고가 AI팜 분야 지역 맞춤형 인재를 양성하는 거점학교로 성장할 수 있도록 지속적으로 지원할 방침이다.

lbs0964@newspim.com