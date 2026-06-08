안산시 '공공데이터·AI 활용 아이디어 공모전' 개최

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"AI 시대, 양질의 데이터와 이를 활용할 수 있는 아이디어가 경쟁력"

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 공공데이터와 AI를 활용한 창의적 아이디어 발굴을 위해 '안산시 공공데이터·AI 활용 아이디어 공모전'을 개최한다고 8일 밝혔다.

안산시 공공데이터·AI 활용 아이디어 공모전 디지털 홍보자료. [사진=안산시]

시에 따르면 이번 공모전은 공공데이터와 AI를 분석·활용해 시민 편의 증진·행정서비스 개선·도시문제 해결 등 안산시 발전에 기여할 수 있는 다양한 아이디어를 발굴하기 위해 마련됐다.

전 국민 누구나 참여할 수 있으며 개인 또는 3인 이하 팀 단위로 응모할 수 있다. 접수 기간은 8일부터 7월 10일까지다. 신청 서식을 작성해 전자우편이나 등기우편으로 제출하면 되며 신청 서식은 안산시청 누리집 '고시공고'란에서 내려받을 수 있다.

시는 서류심사와 발표심사를 거쳐 총 5개 팀을 선정하고 총 500만 원 규모의 시상금과 상장을 수여할 계획이다. 최우수 수상팀에는 행정안전부 주관 '제14회 범정부 공공데이터·AI 활용 창업경진대회' 아이디어 기획 부문 통합본선 진출권을 부여한다.

이민근 안산시장은 "AI 시대에는 양질의 데이터와 이를 활용할 수 있는 아이디어가 경쟁력"이라며 "창의적인 아이디어를 가진 국민 여러분의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

1141world@newspim.com