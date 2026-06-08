전주시, 초등생 대상 AI 로봇·드론 융합교육 운영…미래인재 양성

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI 원리 이해와 로봇·드론 실습 중심 미래기술 체험교육 추진

전주국제드론스포츠센터 활용 맞춤형 디지털 역량 강화

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 미래 신산업을 이끌어갈 인재 육성을 위해 초등학생을 대상으로 한 AI 로봇·드론 융합교육을 시범 운영한다.

전주시는 8일부터 16일까지 매주 월요일과 화요일 전주국제드론스포츠센터에서 지역 내 4개 초등학교 6학년 학생 84명을 대상으로 'AI 로봇·드론 교육' 프로그램을 진행한다고 밝혔다.

미래 인재 양성 위한 'AI 로봇·드론 교육'[사진=전주시]2026.06.08 lbs0964@newspim.com

이번 교육은 학생들이 인공지능(AI)의 작동 원리를 이해하고 로봇과 드론을 직접 제어하는 체험을 통해 논리적 사고력과 문제해결 능력을 키울 수 있도록 마련됐다.

교육은 전주서천초등학교를 시작으로 전주남초등학교, 전주용와초등학교, 전주만성초등학교 학생들이 순차적으로 참여한다. 시는 전주교육통합지원센터와 협력해 참여 학교를 선정하고 학생들의 안전한 이동을 위한 차량도 지원한다.

프로그램은 총 120분 과정으로 운영된다. 이론 교육에서는 AI의 정의와 구조, 작동 원리를 비롯해 AI 윤리와 책임 등에 대해 학습하고, 체험 교육에서는 로보마스터와 텔로 등 최신 장비를 활용한 로봇·드론 미션 수행 실습이 진행된다.

특히 전주국제드론스포츠센터 내 교육장과 로비, 경기장 등을 활용해 AI 로봇 미션과 AI 드론 미션을 입체적으로 체험할 수 있도록 구성해 교육 효과를 높였다.

이번 교육은 전주시가 총괄하고, 로봇 기반 미래항공 모빌리티 AI 진단 전문기업인 ㈜위플로가 교육과정 운영과 전문 강사 배치, 장비 지원 등을 맡아 전문성을 더했다.

lbs0964@newspim.com