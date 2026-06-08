HJ중공업, HD현대 아비커스와 자율운항 기술 협력…스마트십 경쟁력 강화

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자율운항 선박 개발 초석

AI 및 IoT 기술 활용 계획

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = HJ중공업이 HD현대 아비커스와 협약을 맺고 자율운항 선박 기술 확보에 나섰다.

HJ중공업은 HD현대 아비커스와 자율운항 솔루션 공급 및 기술협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 8일 밝혔다.

유상철 HJ중공업 대표이사(왼쪽)가 그리스 아테네 메트로폴리탄 엑스포 센터에서 열리고 있는 포시도니아(Posidonia)에서 강재호 HD현대 아비커스 대표와 양해각서를 체결한 뒤 악수를 하고 있다.[사진=HJ중공업] 2026.06.08

협약은 그리스 아테네 메트로폴리탄 엑스포센터에서 열린 국제 해양 전시회 '포시도니아(Posidonia)' 현장에서 체결됐다. 행사에는 유상철 HJ중공업 대표와 강재호 HD현대 아비커스 대표가 참석했다.

HD현대 아비커스는 HD현대가 2020년 설립한 자율운항 솔루션 전문 자회사로 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT) 기반 기술을 활용한 선박 자율운항 시스템을 개발해왔다.

양사는 아비커스의 대형 상선용 2단계 자율운항 솔루션 '하이나스 컨트롤(HiNAS Control)'을 HJ중공업이 건조하는 선박에 적용하고 관련 기술 협력을 이어가기로 했다. 해당 솔루션은 2022년 상용화된 바 있다.

이번 협약은 디지털 전환과 자율운항 기술 수요 증가에 대응해 스마트십 분야 경쟁력을 강화하기 위한 조치로 풀이된다. 자율운항 기술은 선박 운항의 안전성과 효율성을 높이는 핵심 요소로 꼽힌다.

업계에서는 자율운항 선박 도입 시 연료비와 인건비 등 운영비 절감 효과가 클 것으로 보고 있다. 국내에서도 정부와 조선업계를 중심으로 관련 기술 개발과 실증이 진행 중이다.

HJ중공업은 이번 협력을 통해 자율운항 선박 적용 경험을 축적하고, 차세대 고부가가치 선박 시장 대응력을 확보한다는 계획이다.

유상철 대표는 "선박 무인화가 활발히 진행되면서 미래 선박 시장에 대한 선제적 대응 필요성이 높아지고 있다"며 "이번 협약은 회사의 자율운항 선박 개발의 초석을 놓은 것으로 향후 지속적으로 트랙 레코드를 확보해 기술력을 높이겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com