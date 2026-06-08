제주항공, 여름 성수기 맞아 일본 노선 확대

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 제주항공이 7~8월 여름 성수기를 맞아 일본 노선 운항을 확대한다고 8일 밝혔다.

인천~나고야와 인천~마쓰야마 노선을 주 7회씩 증편해 각각 주 21회로 운항한다. 나고야 노선은 7월 10일부터 8월 18일까지, 마쓰야마 노선은 8월 1일부터 8월 18일까지 증편 운항한다.

일본 도쿄 스미다가와 불꽃축제 [사진=제주항공]

기존 운항 중인 노선들도 횟수를 늘린다. 인천~도쿄(나리타) 노선은 7월 주 43회, 8월 주 46회로 증편되며, 인천~후쿠오카 노선은 7월 주 30회, 8월 주 36회로 운항한다. 부산~오사카 노선은 7~8월 주 17회로 확대된다.

제주항공은 지난 5월부터 일본 노선 운항을 늘려왔다. 5월 일본 노선 탑승객수는 지난해 같은 달 31만8000명에서 28.7% 증가한 41만명을 기록했다.

6월은 항공권을 예약하기에 유리한 시점이다. 유류할증료가 5월 대비 최대 18.2% 인하된 상황이기 때문이다. 여기에 일본 정부가 7월부터 국제관광여객세(출국세)를 기존 1000엔에서 3000엔으로 인상하기로 했다. 출국세는 항공권 구매일 기준으로 책정되므로 6월에 미리 예약하면 비용을 절감할 수 있다.

yuniya@newspim.com