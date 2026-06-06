안산시, 제71회 현충일 추념식 거행...숭고한 희생정신 기려

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 제71회 현충일을 맞아 순국선열과 호국영령의 숭고한 희생정신을 기리고 나라사랑의 의미를 되새기기 위한 추념식을 원곡공원 내 현충탑에서 거행했다고 6일 밝혔다.

이민근 안산시장이 6일 제71회 현충일 추념식에서 헌화·분향을 하고 있다. [사진=안산시]

시에 따르면 이날 추념식에는 독립·국가유공자와 유가족을 비롯해 국회의원, 도·시의원, 각급 기관·단체장, 시민 등 400여 명이 참석해 순국선열과 호국영령의 넋을 기렸다.

행사는 오전 10시 정각 전국적으로 울린 추모 사이렌에 맞춘 묵념으로 시작됐다. 이어 헌화와 분향, 추념사, 헌시 낭송, 추모공연 순으로 진행됐으며 참석자들은 현충일 노래를 제창하며 나라를 위해 헌신한 선열들의 희생정신을 되새겼다.

이민근 안산시장이 6일 제71회 현충일 추념식에서 추념사를 낭독하고 있다. [사진=안산시]

또한 공식 행사 종료 후에는 시민들이 자유롭게 헌화와 분향에 참여할 수 있는 시간을 마련해 추모의 뜻을 이어갔다.

이민근 안산시장은 추념사를 통해 "나라를 위해 기꺼이 자신을 던지신 순국선열과 호국영령의 숭고한 희생에 깊은 존경과 감사의 마음을 전한다"며 "선열들이 지켜낸 자유와 평화의 가치를 바탕으로 시민 모두가 자긍심을 느끼고 서로를 존중하며 함께 성장하는 안산을 만들어 가겠다"고 말했다.

이민근 안산시장이 6일 제71회 현충일 추념식 순국선열 및 호국영령에 대한 묵념을 하고 있다. [사진=안산시]

한편 안산시는 국가를 위해 헌신한 참전유공자에 대한 예우 강화를 위해 올해부터 참전유공자 사망위로금을 15만 원에서 30만 원으로 인상했다. 또한 보훈단체 운영비 보조금을 매년 단계적으로 확대하는 등 국가유공자와 보훈가족을 위한 보훈정책을 적극 추진하고 있다,

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