목요일·음력 4월26일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 6월 11일(목요일·음력 4월26일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 모든 것을 다 잃는다는 각오로 임해야 하겠다.
72년생 : 가까운 사람에게서 큰 도움을 받겠다.
84년생 : 노력하고 준비한 만큼 이루겠다.
96년생 : 새로운 사람을 만나 사랑하겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 생각보다 하는 일에 만족할 수 있겠다.
73년생 : 다소 실망스러운 일이 벌어질 수 있겠다.
85년생 : 뜻을 세웠으니, 그 뜻이 생명력을 갖겠다.
97년생 : 생각대로 결론이 주어지겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 좋은 일 끝에 궂은 일이 생기겠다.
74년생 : 낮이 아닌 밤의 어둠이 시작되겠다.
86년생 : 거래처로부터 크게 신뢰받겠다.
98년생 : 새로운 사업장에서 이익이 발생하겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 경제구조가 바뀌어 큰 이익이 생기겠다.
75년생 : 들어왔던 돈이 나가는 것 같지만 다시 돌아오겠다.
87년생 : 이제부터 원하는 바를 얻겠다.
99년생 : 하는 일에 최선을 다하는 것이 답이겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 행동으로 옮기는 것이 좋겠다.
76년생 : 어려운 일을 만나 고생하겠다.
88년생 : 단타에 얽매이지 않는 것이 좋겠다.
00년생 : 오래된 사람이 떠날 수 있겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 인연 따라 흘러가면 좋은 일이 기다리겠다.
77년생 : 흘러가는 것을 버려야 하겠다.
89년생 : 기회가 왔으니 잡아야 하겠다.
01년생 : 승부는 이미 나 있겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 자신을 믿고 일을 추진하는 것이 좋겠다.
78년생 : 시장으로부터 신뢰와 인기를 얻겠다.
90년생 : 홍보하는 것이 좋은 결과를 만들겠다.
02년생 : 행복의 나라로 가는 길목에 서 있겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 머리와 가슴이 벅차오르겠다.
79년생 : 외로운 마음을 달래줄 사람을 만날 수 있겠다.
91년생 : 얼토당토 않는 일이 생기겠다.
03년생 : 느낄 수 있는 것은 모두 느끼겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 뜻밖의 일에 당황할 수 있겠다.
80년생 : 조심 또 조심해야 하겠다.
92년생 : 주변에 도움을 청하는 것도 좋겠다.
04년생 : 아직도 미련을 가지며 힘들어하겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 새로운 사랑을 만나겠다.
81년생 : 주변을 샅샅히 살피며 가야 하겠다.
93년생 : 원하는 바를 얻어 큰 이익이 생기겠다.
05년생 : 아름다운 사연을 가슴에 간직할 수 있겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 굳은 의지로 밀어붙여야 하겠다.
82년생 : 사업을 확대하면 좋은 결과를 얻겠다.
94년생 : 생각한 대로 이루어지겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 배짱을 부리면 원하는 바를 얻겠다.
83년생 : 밀고 나가면 이익이 생기겠다.
95년생 : 새로운 사랑에 빠질 수 있겠다.