전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.04 (목)
KYD 디데이
정책·서울 노동

속보

더보기

'N% 성과급' 논의 본격화…노동부 "권역별 노사교섭지원팀 꾸려 총력 지원"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 김영훈 고용노동부 장관은 4일 전국 노사교섭지원팀을 꾸려 임단협·원하청 교섭 지원을 강화하겠다고 밝혔다.
  • 노동부는 개정 노조법이 성과급 분쟁을 촉발했다는 주장에 반박하며 원·하청 대화 제도화를 통한 상생과 사회적 대화를 추진하겠다고 했다.
  • 한화에어로스페이스 폭발사고를 계기로 반도체·방산업체 안전점검과 폭염안전 수칙 이행, 고용위기 업종·지역에 대한 신속한 지원을 주문했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

4일 노동부 전국 기관장 회의 개최
"유사 산재 반복 사업장 선제 감독"
"성과급 분쟁, 노란봉투법 탓 아냐"

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김영훈 고용노동부 장관은 4일 전국 권역별 노사교섭지원팀을 새로 꾸려 하반기 임금협상 및 단체협약교섭, 원·하청 교섭 지원을 강화하겠다고 강조했다.

김 장관은 노동부 실·국장 등 본부 주요 간부와 49개 지방고용노동관서장이 참석한 전국 기관장 회의를 열고 이같이 밝혔다.

노동부는 "최근 삼성전자 노사가 파업 없이 대화로 임금 협약을 타결했으나, 일부 대기업에서 성과급 등을 요구하며 파업·준법투쟁을 실시·예고하는 등 올해 하반기 노사 교섭이 본격화될 전망"이라고 내다봤다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 김영훈 고용노동부 장관(왼쪽)과 윤창렬 국무조정실장이 4일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제본부 회의에서 대화를 나누고 있다. 2026.06.04 gdlee@newspim.com

이날 회의에서는 8개 청·대표지청이 지방노동위원회와 함께 노사교섭지원팀(가칭)을 새로 운영하겠다는 방향이 공개됐다. 권역별 노사교섭지원팀은 임단협 및 원·하청 교섭을 지원할 예정이다.

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03

김 장관은 "올해 임단협이 진행 중이거나 예정된 사업장을 대상으로 관할 지방관서와 노동위원회가 협업해 교섭 시작부터 조정, 최종 합의까지 임단협 교섭 전 과정을 밀착 지원하겠다"고 말했다.

그러면서 "근본적으로 성과 배분의 문제가 기업의 성장과 원·하청을 포함한 산업 생태계의 발전, 이해관계자 모두의 상생으로 이어질 수 있도록 사회적 대화를 추진하겠다"고 했다.

김 장관은 "개정 노동조합법(노란봉투법)이 최근 성과급 분쟁을 촉발했다는 일각의 주장이 있으나, 원·하청 간 대화의 제도화를 통해 상생을 이루고자 하는 개정법의 취지와 내용을 고려할 때 이는 사실이 아니다"라고 재차 강조했다.

김 장관은 지난 1일 발생한 한화에어로스페이스 폭발사고 관련 산업안전 체계 강화에 대한 의지도 이날 밝혔다.

노동부는 반도체, 방산업체 등 최근 호황 업종 중심 산업안전·근로기준 긴급 합동점검을 실시한다. 유사 사고가 반복 발생한 사업장은 예방감독을 선제적으로 실시한다. 본격적인 폭염을 앞두고 현장의 폭염안전 5대 기본수칙 이행 실태도 집중 점검한다.

김 장관은 "그간 방산업체가 국가보안시설이라는 이유로 외부의 감시와 견제가 소홀했던 것은 아닌지 무겁게 살펴봐야 한다"며 "각 지방관서는 안전 앞에는 어느 사업장을 불문하고 어떠한 타협도 없다는 일념 아래 최근 생산활동이 급격히 증가한 방산업체·반도체업체 등에 대한 즉각적인 산업안전과 근로기준 합동 지도·점검 등에 총력을 다할 것"을 당부했다.

아울러 "대통령께서 폭염 취약계층에 대한 현장점검 등을 신속하고 강력히 추진할 것을 지시하셨듯이, 폭염안전 5대 기본수칙 이행을 위한 선제적 대응에 각별히 힘써 국민의 목숨을 살리는 정부로서의 역할을 다해줄 것"도 강조했다.

김 장관은 이어 중동전쟁 장기화의 여파가 노동시장에 영향을 미칠 수 있는 점을 우려하고 "항공, 플라스틱 등 고용유지지원금 지원요건을 완화한 업종들에 대해서는 신속한 지원이 이루어질 수 있도록 제도를 적극적으로 안내하고, 고용위기선제대응 지역의 고용상황이 악화되지 않도록 지자체 상황에 맞는 필요한 지원을 제공할 것"도 요청했다.

sheep@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
한동훈, '최대 격전지' 북구갑 당선 [서울=뉴스핌] 신정인 박서영 기자 = 6·3 국회의원 보궐선거에서 한동훈 무소속 부산 북구갑 후보가 접전 끝에 당선됐다. 중앙선거관리위원회에 따르면 4일 오전 2시 기준, 한 후보는 42.99%의 득표율(3만4920표)을 기록해 당선이 확정됐다. 한동훈 무소속 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보가 29일 오전 부산광역시 북구 만덕2동행정복지센터에 마련된 사전투표소에서 아내인 진은정 씨와 함께 사전투표를 마치고 나서고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 마지막까지 치열한 경합을 벌인 하정우 더불어민주당 후보는 41.24%(3만3495표)를 얻어 2위에 머물렀다. 두 후보 간의 격차는 1.75%포인트(1425표)에 불과했다. 박민식 국민의힘 후보는 15.76%(1만2802표)의 득표율로 3위에 그쳤다. 한 후보는 이날 북갑 선거사무실에서 "역사적인 승리로 북구의 미래와 보수 재건의 길을 열어주신 북구의 위대한 시민들께 진심으로 감사드린다"며 "제게 맡겨주신 임무를 북구 시민과 부산 시민, 대한민국 국민을 먼저 생각하면서 반드시 완수해내겠다"고 소감을 밝혔다. 이어 "북구를 발전시키고 보수를 재건하며, 이재명 정권의 폭주를 제어해 대한민국의 균형추를 맞추겠다"면서 "민심이 대단히 두렵고 위대하다는 것을 다시 한번 실감했다. 오직 민심만 보고 가는 정치인이 되겠다"고 말했다.  석패한 하 후보는 '북구 발전의 열망, 잊지 않고 더 낮은 자세로 정진하겠습니다'라는 낙선 인사를 통해 "이번 보궐선거 결과를 겸허히 받아들이며, 저를 믿고 지지해주신 모든 분의 성원에 깊은 감사를 드린다. 승리하신 한동훈 후보께도 축하의 말씀을 전한다"고 말했다. 하 후보는 "결과로 보답하지 못해 송구하고, 지난 한 달간 확인한 주민분들의 북구 발전에 대한 뜨거운 열망을 가슴 깊이 새기며 앞으로도 낮은 자세로 북구를 지키겠다"고 했다. 이번 보궐선거는 거대 양당 후보 사이에서 무소속으로 출마한 한 후보가 막판 스퍼트로 역전에 성공하며 부산 지역 정치 지형에 새로운 파장을 몰고 올 것으로 전망된다. allpass@newspim.com 2026-06-04 02:20
사진
'대구 달성' 이진숙 당선 확실 [서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 6·3 국회의원 보궐선거 대구 달성군에서 이진숙 국민의힘 후보의 당선이 확실한 것으로 전망됐다. 1961년생으로 올해 64세인 이 후보는 경북대학교 영어교육학과를 졸업하고 서강대학교 언론대학원에서 언론학 석사 학위를 받은 언론인 출신이다. 이 후보는 1987년 MBC 기자로 입사했다. 최초의 여성 종군기자로 이름을 알렸으며, 이후 대전MBC 사장을 역임하는 등 언론계에서 굵직한 커리어를 쌓아왔다. 이 후보는 윤석열 정부에서 방송통신위원회 위원장으로 발탁되며 정권의 핵심 인사로 주목받았다. 방통위원장 재임 시절 공영방송 개혁 등을 추진하며 보수 진영의 강력한 지지를 받았다. 이번 6·3 국회의원 보궐선거를 앞두고 '보수의 심장'이자 박근혜 전 대통령의 정치적 고향인 대구 달성군에 국민의힘 후보로 전략 공천돼 출마했다. 이 후보는 선거 운동 기간 내내 높은 인지도를 바탕으로 대구 달성군의 정권 심판론을 차단하고 지역 표심을 빠르게 흡수해 왔다. 당선이 확실시됨에 따라 이 후보는 언론계와 행정부를 거쳐 국회의원으로서 여의도 정계에 교두보를 마련하게 됐다. allpass@newspim.com 2026-06-04 00:20

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동