제천시, 국가지점번호판 129곳 일제 점검 완료…안전망 강화

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훼손·망실 시설 2개소 보수 및 재설치…긴급상황 대응체계 정비



[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 제천시는 시민들의 안전한 야외활동을 지원하고 재난·사고 발생 시 신속한 대응체계를 구축하기 위해 추진한 '2026년 상반기 국가지점번호판 유지관리사업'을 완료했다고 4일 밝혔다.

국가지점번호는 전 국토의 위치 안내 체계를 통일하기 위해 도입된 국가 위치정보 체계로 도로명주소가 부여되지 않은 산악지역이나 해양 등 비거주지역의 위치를 좌표로 표시하는 제도다.

국가지점번호판.[사진=제천시] 2026.06.04 choys2299@newspim.com

시는 지난 4월 16일부터 약 한 달간 금성면 사곡리 산35-2 일원 등 총 129개소의 국가지점번호판을 대상으로 일제 조사를 실시했다.

시는 이번 유지관리사업을 통해 국가지점번호판의 기능을 정상화함으로써 산행 중 조난이나 응급상황 발생 시 시민과 구조기관이 보다 신속하게 위치를 확인할 수 있는 기반을 마련했다고 설명했다.

시 관계자는 "국가지점번호판은 산행 중 조난 등 응급상황에서 시민의 생명과 직결되는 중요한 안전시설"이라며 "앞으로도 지속적인 점검과 유지관리를 통해 시민들이 안심할 수 있는 빈틈없는 안전 주소체계를 구축해 나가겠다"고 말했다.

choys2299@newspim.com