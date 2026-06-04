[2026 민심 충북]청주시장, 민주당 이장섭 당선…"경제·민생 최우선, 안전한 청주 만들 것"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 더불어민주당 이장섭 후보가 현역인 국민의힘 이범석 후보를 누르고 청주시장에 당선됐다.

이 당선인은 "이번 지방선거 승리는 이재명 대통령과 한팀이 돼 일 잘하는 지방정부를 만들라는 청주시민의 준엄한 명령"이라며 "그 명령을 최선을 다해 받들겠다"고 말했다.

이장섭 청주시장 당선자와 배우자가 지지자들에게 당선 인사를 하고 있다.[사진=이장섭 캠프] 2026.06.04 baek3413@newspim.com

그러면서 "존경하고 사랑하는 청주시민 여러분께 진심으로 감사드린다"고 했다.

그는 향후 시정 운영 방향으로 경제와 민생을 최우선 가치로 제시했다. 이 당선인은 "시민이 안전하고 행복한 청주를 만들고 믿고 맡길 수 있는 시정을 펼치겠다"고 강조했다.

경쟁 후보였던 국민의힘 이범석 후보에 대해서도 "치열하게 싸웠지만 청주의 발전과 시민을 사랑하는 마음은 같았다고 생각한다"며 "고생 많으셨다"고 위로의 뜻을 전했다. 이어 선거 과정에서 지원한 더불어민주당 관계자와 지지자들에게 감사 인사도 잊지 않았다.

이 당선인은 "청주시민이 맡겨준 투표의 무게를 잊지 않겠다"며 "선택에 후회가 없도록 온 마음을 다해 시민과 함께 발전하는 청주를 만들겠다"고 밝혔다.

그는 제천고와 충북대를 졸업 했으며 충북도 정무부지사와 21대 국회의원(청주 서원)을 지냈다.

baek3413@newspim.com