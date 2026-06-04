[2026 민심 경기] 화성특례시 정명근 후보 당선 소감 "민생 중심 경제 이끌겠다"

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3일 오후 11시 30분 밝혀, 4일 자정 기준 44.58% 개표율, 56.48% 득표

[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시장 정명근 후보가 3일 오후 11시 30분 당선 소감을 밝혔다.

4일 자정 개표 상황 현재 정명근 후보는 개표율 44.58%에 56.48%의 득표율(선관위 홈페이지)을 보이고 있다.

정명근 후보는 "민생 중심 경제를 이끌겠다. 기업하기 좋은 도시, 양질의 일자리가 넘쳐나는 역동적인 화성을 만들어 시민의 지갑을 채우고 지역 경제를 살리겠다"고 전했다.

다음은 정명근 후보 당선 소감.

정명근 후보 이미지. [사진=정 후보 선거 캠프]

위대한 화성시민의 승리입니다! 새로운 화성특례시 시대를 열겠습니다.

존경하고 사랑하는 화성시민 여러분!

진심으로 감사드립니다. 오늘의 승리는 저 정명근의 승리가 아닙니다. 화성의 중단 없는 발전과 더 나은 미래를 염원하신 위대한 화성시민 모두의 승리입니다.

선거 기간 동안 현장에서 만난 시민 여러분의 따뜻한 격려와 매서운 채찍질 모두 가슴 깊이 새겼습니다.

"더 살기 좋은 화성을 만들어달라", "시민의 목소리에 귀 기울여달라"는 그 간절한 바람들을 결코 잊지 않겠습니다.

저를 지지해 주신 분들은 물론, 다른 후보를 지지하셨던 시민분들의 뜻도 겸허히 받들어 '모두의 재선시장'이 되겠습니다.

180만 특례시, 화성의 백년대계를 그리겠습니다

지금 화성은 대한민국을 넘어 세계가 주목하는 도시로 우뚝 섰습니다. 이제 본격적으로 시작되는 '화성특례시'의 위상에 걸맞게, 행정과 복지, 문화와 교통 인프라 전반을 획기적으로 업그레이드하겠습니다.

품격 있는 행정 서비스를 실현하겠습니다. 특례시 권한을 확실하게 확보하여 시민의 삶에 직결되는 행정 편익을 극대화하겠습니다.

균형 발전과 교통 혁신을 이룩하겠습니다. 우리시의 동부와 서부, 남부권의 균형 발전을 이루고, 촘촘한 교통망을 구축하여 화성 어디서나 편리한 교통 환경을 만들겠습니다.

민생 중심 경제를 이끌겠습니다. 기업하기 좋은 도시, 양질의 일자리가 넘쳐나는 역동적인 화성을 만들어 시민의 지갑을 채우고 지역 경제를 살리겠습니다.

소통과 현장 중심의 시장이 되겠습니다. 말만 앞서는 정치가 아닌, '발로 뛰는 현장 행정'을 펼치겠습니다. 시장실의 문을 활짝 열고, 시민이 부르시는 곳이라면 어디든 먼저 달려가겠습니다.

시민 여러분의 삶을 지키는 든든한 버팀목이 되겠습니다. 선거 과정에서 약속드린 공약들은 하나하나 치밀하게 챙겨 반드시 실천해 내겠습니다.

시민과의 약속을 지켜내기 위해 107만 시민과 성실한 3천여 공직자, 그리고 시정을 함께하는 열정 가득한 공공기관의 임직원과 함께 노력하겠습니다.

사랑하는 화성특례시민 여러분!

이제 선거는 끝났습니다. 갈등과 대립을 넘어, 오직 '화성 발전'이라는 하나의 목표를 위해 모두가 힘을 모아야 할 때입니다.

화성의 새로운 미래, 그 가슴 벅찬 여정에 시민 여러분께서 늘 함께해 주십시오.

여러분의 선택이 틀리지 않았음을 "정명근이 시장이 되니 화성이 정말 좋아졌다"는 찬사로 증명해 보이겠습니다.

다시 한번 고개 숙여 깊이 감사드립니다.

늘 시민 여러분과 동행하겠습니다. 감사합니다.

ssamdory75@newspim.com