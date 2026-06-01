의령군, 청년가게 4곳 개업 활기…지역 상권 활성화 기대

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창업 지원으로 청년 창업 적극 장려

청년층 지역 정착 기반 조성 속도

[의령=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 의령군에서 청년들이 운영하는 청년가게가 잇따라 문을 열며 지역 상권에 변화를 이끌고 있다.

군은 '의령형 청년 소상공인 창업 지원사업'을 통해 선정된 청년가게 4곳이 순차적으로 개업해 본격적인 운영에 들어갔다고 1일 밝혔다.

칠복상점 전경[사진=의령군] 2026.06.01

군은 지난달 새로 문을 연 청년가게 '칠복상점', '선 반미바게트', '제이 음악학원'을 방문해 현판을 전달하고 현장을 둘러봤다. 프리미엄 전통주 제조·판매를 준비 중인 '동결'은 막바지 준비를 거쳐 오는 7월 문을 열 예정이다.

올해 지원을 받은 청년가게들은 지역 자원과 창업자의 아이디어를 결합한 업종 구성으로 눈에 띈다.

'칠복상점'은 의령 솥바위에 전해 내려오는 부자 설화를 스토리텔링한 관광 굿즈를 개발·판매하는 곳이다. 전통 옻칠과 자개를 활용한 상품을 선보이며 의령의 관광자원을 소재로 한 제품 라인업을 갖췄다.

'선 반미바게트'는 지역에서 생산한 농산물을 활용한 반미 바게트와 쌀국수 등을 판매한다. 바게트 베이킹부터 재료 준비, 조리까지 전 과정을 직접 운영해 메뉴 구성을 차별화했다.

'제이 음악학원'은 피아노와 우쿨렐레 등 악기 교육을 중심으로 한 음악 교육 프로그램을 운영한다. 테마형 '뮤직 아뜰리에' 시스템을 도입해 지역 아동과 주민들에게 일상 속에서 음악을 접할 수 있는 공간을 제공한다.

7월 개업을 앞둔 '동결'은 지역 농산물을 활용한 프리미엄 전통주 제조·판매를 목표로 준비 중이다. 의령의 지리·농업적 특성을 반영한 자체 상품 개발에 주력하고 있다.

'의령형 청년 소상공인 창업 지원사업'은 청년 창업가에게 점포 리모델링비와 필수 기자재 설치비 등을 한곳 당 최대 2500만 원까지 지원하는 제도다.

군은 2021년 청년가게 1호점을 시작으로 지난해까지 11곳에서 창업을 지원했다. 군은 올해 지원 대상을 기존 2곳소에서 4곳으로 확대해 청년층의 지역 정착과 소상공인 창업 기반 조성에 속도를 내고 있다.

군 관계자는 "청년가게는 청년들의 창업과 실험이 지역에서 이뤄지는 공간"이라며 "청년들이 의령에 뿌리내릴 수 있도록 실질적인 창업 지원을 이어가겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com