[프로농구] 소노, '1옵션 외국인' 제임스 영입…공격력 강화

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 프로농구 고양 소노가 새 시즌을 이끌 확실한 1옵션 외국인 선수인 베테랑 포워드 스카티 제임스(30·202㎝) 영입을 1일 발표했다. 그는 독일, 이스라엘, 중국 등 다양한 리그를 거친 검증된 자원이다. 2025-2026시즌 챔피언결정전 준우승에 머물렀던 소노는 제임스 영입으로 마지막 남은 우승 퍼즐을 맞췄다.

제임스는 탄탄한 피지컬을 바탕으로 한 올라운드 플레이어다. 리버티 대학교 시절 콘퍼런스 베스트5 2회 선정, 토너먼트 MVP를 수상하며 일찌감치 두각을 나타냈다. 이후 유럽 무대를 거쳐 중국 CBA 리그 톈진 롱강 파이오니어스에서 전성기를 맞이했다. CBA 통산 4시즌 동안 158경기에 출전해 평균 22.2점 11.9리바운드 3.2어시스트를 기록하며 아시아 무대 적응을 마쳤다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 스카티 제임스. [사진=고양 소노] 2026.06.01 psoq1337@newspim.com

2023-2024시즌에는 평균 26.5점 13.0리바운드로 커리어하이 시즌을 보냈다. 당시 광동 서던 타이거즈를 상대로 단일 경기 63점 20리바운드라는 괴물 같은 기록을 작성하기도 했다. 경기당 2.4개의 3점슛을 36.9%의 확률로 꽂아 넣을 만큼 외곽포 능력도 정교하다. 포스트업 공격은 물론, 스페이싱 농구까지 소화할 수 있는 확실한 공격 옵션이다.

손창환 소노 감독은 높은 기대감을 드러냈다. 손 감독은 "제임스는 확실한 마무리 능력과 다양한 전술 이해도를 갖춘 선수"라며 "기동력을 바탕으로 한 세트 오펜스와 스페이싱 농구에서 큰 역할을 해줄 것"이라고 평가했다. 소노의 팀 컬러인 양궁 농구와 속공에 최적화된 자원이라는 판단이다.

제임스 역시 한국 무대 도전에 강한 의지를 보였다. 제임스는 "더 높은 곳을 바라보는 구단과 감독님의 제안이 마음에 와닿았다"며 "무엇보다 농구에만 집중할 수 있는 환경이 매력적"이라고 소감을 전했다. 이어 "KBL 최고의 팬인 위너스와 코트에서 만날 날이 기다려진다"며 "팀의 리더로서 가장 높은 곳에 오르겠다"고 각오를 다졌다.

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